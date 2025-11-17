الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ترصد أي خروقات في سير العلمية الانتخابية ويتم إعداد تقرير كامل بهذا الشأن.

وقال أحمد بنداري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار “ المذاع على قناة ”النهار"،: "غدا سيتم إعلان النتيجة الخاصة بالجولة الأولى من انتخابات النواب في الثانية ظهرا".

وتابع أحمد بنداري: "الوطنية للانتخابات تتابع وعلى دراية بأي خروقات ولن يدخل مجلس النواب أي نائب إلا بإرادة الناخب".

وأكمل أحمد بنداري: "سيتم إعلان النتيجة غدا بكل تفاصيلها عقب النظر في كل الطعون والشكاوى التي وردت إلى الهيئة".

ولفت أحمد بنداري إلى أنه يتم إعداد مذكرة وفقا لتكليف مجلس الإدارة؛ لفحص بعض الدوائر الانتخابية، ويتم مراجعة محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية والعامة".

وأكد أحمد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي ضمير المواطن، ولا يملى عليها شيء، وكل صوت انتخابي له تأثير، ولن نفرط في أصواتهم".