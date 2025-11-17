قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
توك شو

حماة الوطن: توجيهات الرئيس بشأن انتخابات "النواب" لاقت ارتياحا واسعا لدى الشارع

حامة الوطن
حامة الوطن
عادل نصار

قال الدكتور محمد الأجرود أمين الشؤون القانونية بحزب حماة الوطن، إنّ الخطوة التي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب تمثل عملاً عملاقاً كشف أعماق الشارع المصري وأرضى المواطن والناخب وكل المتعاملين في العملية الانتخابية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الحالية تفرض هذا الشكر، نظراً لما يجري على الساحة من تفاعل سياسي مهم.

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن من الأحزاب المتضررة ولديه طعون انتخابية مقدمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، منها 5 مرشحين في محافظة سوهاج، رغم وجود حالات توفيق في محافظات أخرى، متابعا، أن خطوة الرئيس الجبارة تؤكد اهتمامه الدائم بالشارع المصري وتفاعله المستمر مع آمال وآلام الجماهير.

وواصل، أن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تضم قامات قضائية رفيعة، تؤكد من دون أدنى شك حرص الرئيس على التدقيق في الطعون المقدمة.

ودعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعادة النظر في الطعون الخاصة بمرشحي حزب حماة الوطن، موضحاً أن هذه الخطوة تعكس الحس السياسي والديمقراطي للرئيس السيسي وتفاعله مع تطلعات المواطنين.

وشدد على أنه لا مجال للقول بوجود أحزاب موالية للدولة وأخرى غير موالية، إذ إن حزب حماة الوطن، وهو من الأحزاب القوية الصاعدة في الشارع المصري، قدّم طعونه الانتخابية ويرحب في الوقت نفسه بقرار الرئيس، الذي يجسد دائماً حرصه على تحقيق آمال الجماهير، مستشهداً بما جرى سابقاً في إعادة النظر في عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية.

حماة الوطن السيسي مجلس النواب

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

الغش عن العسل

الكشف عن غش عسل النحل.. برنامج تدريبي بوزارة الزراعة

القداس الإلهي

قداس احتفالي وعرض مهيب لجسد الشهيد مارجرجس بمصر القديمة

استخراج جواز سفر مستعجل 2025

أسرع طريقة لاستخراج جواز السفر

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

حلا شيحة تخطف الأضواء بإطلالات جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

