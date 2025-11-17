حماة الوطن: توجيهات الرئيس بشأن انتخابات "النواب" لاقت ارتياحا واسعا لدى الشارع

قال الدكتور محمد الأجرود أمين الشؤون القانونية بحزب حماة الوطن، إنّ الخطوة التي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انتخابات مجلس النواب تمثل عملاً عملاقاً كشف أعماق الشارع المصري وأرضى المواطن والناخب وكل المتعاملين في العملية الانتخابية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الحالية تفرض هذا الشكر، نظراً لما يجري على الساحة من تفاعل سياسي مهم.

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن من الأحزاب المتضررة ولديه طعون انتخابية مقدمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، منها 5 مرشحين في محافظة سوهاج، رغم وجود حالات توفيق في محافظات أخرى، متابعا، أن خطوة الرئيس الجبارة تؤكد اهتمامه الدائم بالشارع المصري وتفاعله المستمر مع آمال وآلام الجماهير.

وواصل، أن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تضم قامات قضائية رفيعة، تؤكد من دون أدنى شك حرص الرئيس على التدقيق في الطعون المقدمة.

ودعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعادة النظر في الطعون الخاصة بمرشحي حزب حماة الوطن، موضحاً أن هذه الخطوة تعكس الحس السياسي والديمقراطي للرئيس السيسي وتفاعله مع تطلعات المواطنين.

وشدد على أنه لا مجال للقول بوجود أحزاب موالية للدولة وأخرى غير موالية، إذ إن حزب حماة الوطن، وهو من الأحزاب القوية الصاعدة في الشارع المصري، قدّم طعونه الانتخابية ويرحب في الوقت نفسه بقرار الرئيس، الذي يجسد دائماً حرصه على تحقيق آمال الجماهير، مستشهداً بما جرى سابقاً في إعادة النظر في عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية.