ولي العهد السعودي يغادر إلى الولايات المتحدة استجابة لدعوة من ترامب

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين أن ولي العهد محمد بن سلمان يغادر إلى الولايات المتحدة استجابة لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الديوان الملكي السعودي

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان إنه "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستجابة للدعوة المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فقد غادر اليوم الاثنين متوجهًا إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل رسمية.

بن سلمان يلتقي ترامب

وأضاف الديوان الملكي السعودي، أن الأمير محمد بن سلمان، سيلتقي خلال زيارته بالرئيس ترامب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.