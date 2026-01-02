شهيد العمل.. وزير الأوقاف ينعى مفتش أوقاف غرب البلينا بسوهاج

خيم الحزن على أوساط العاملين بمديرية أوقاف سوهاج، عقب وفاة الشيخ يحيى محمود محمد سليمان، المفتش المنتدب بإدارة أوقاف غرب البلينا، عرابة أبيدوس، والذي وافته المنية، أثناء تأديته مهام عمله بمقر الإدارة، في واقعة مؤثرة هزت زملاءه ومحبيه.

ماذا حدث؟

ونعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الفقيد ببالغ الحزن والأسى، مؤكدًا أن الراحل كان مثالًا للإخلاص والتفاني في أداء رسالته الدعوية، وواحدًا من أبناء الوزارة المخلصين الذين بذلوا جهدهم في خدمة بيوت الله ونشر القيم الدينية الوسطية.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى زملائه بمحافظة سوهاج، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكد عدد من زملاء الشيخ الراحل أن الفقيد عُرف بحسن الخلق والالتزام والانضباط في العمل، وكان محل تقدير واحترام من الجميع، مشيرين إلى أنه لم يتوانَ يومًا عن أداء واجبه، وكان حريصًا على خدمة المساجد ومتابعة العمل الدعوي والإداري على أكمل وجه.

وشهد مقر إدارة أوقاف غرب البلينا حالة من الحزن الشديد فور تلقي نبأ الوفاة، حيث حرص عدد كبير من العاملين على تقديم العزاء لأسرة الفقيد، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.