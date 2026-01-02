قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر يمنية : هروب قيادات كبيرة من القوات التابعة للمجلس الإنتقالي
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر
سيولة مرورية وانتشار أمني مكثف.. نجاح خطة تأمين ليلة رأس السنة
دعاء المطر .. ردده في وقت الاستجابة يقضي الله حوائجك ويسخر لك الأرض وما عليها
إيران تعرض بيع أنظمة أسلحة متطورة مقابل عملات مشفرة.. تفاصيل
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وتحذيرات للمزارعين من تأثيرات الصقيع
دعاء الجمعة الأولى بالسنة الجديدة.. اغتنم فضله في هذا اليوم المبارك
السفير السعودي باليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرارات أحادية
مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات و15 سلاحا ناريا بسوهاج
وفاة مفتش بالأوقاف أثناء أداء عمله بسوهاج
ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2026
ليست مجرد وجبات.. مبادرة "الإطعام" تعيد إحياء قيم المودة والتراحم في قلب مصر
محافظات

حبس عامل بسوهاج لإشعاله النار في "توكتوك" ربة منزل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أمرت النيابة العامة، بحبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالتعدي على توكتوك وإشعال النيران به، بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بنشوب حريق في مركبة «توك توك» بدون لوحات معدنية، كانت متوقفة أمام أحد المنازل بدائرة المركز.

وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، حيث تبين أن المركبة ملك ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، وأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، بينما نتج عنه بعض التلفيات بالمركبة.

وبسؤال مالكة المركبة، أشارت إلى أن شقيق زوجها، عامل ومقيم بذات العنوان، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على التوك توك وإشعال النيران بها، بسبب خلافات عائلية سابقة تتعلق بالميراث.

كثفت مديرية أمن سوهاج جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث أقر بارتكابه الواقعة كما جاء في أقوال الضحية، مؤكداً أن دافعه كان الخلافات حول الميراث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، حيث تم تحرير المحضر اللازم، وأحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية، شملت حبس المتهم على ذمة القضية، تمهيدًا لمحاكمته طبقًا للقانون.

