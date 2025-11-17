علي العربي يكشف عن أحدث مشارعه الفنية في مهرجان القاهرة

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تُقام ضمن الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شهدت حلقة النقاش "الإنتاج المشترك: بين الهوية ومتطلبات السوق" كشفًا حصريًا عن أحدث مشاريع المخرج والمنتج المصري علي العربي، الذي قدّم للمرة الأولى الفيديو الدعائي لفيلمه الدولي الجديد "Blue 52"، إلى جانب إعلان تفاصيل مشروعه الروائي المصري الأول "وتر واحد" من بطولة النجم ويجز.

خلال الجلسة التي أدارتها كاتبة السيناريو وصانعة الأفلام إنجي محي الدين، كشف علي العربي عن الفيديو الدعائي الأول لفيلمه العالمي "Blue 52"، الذي يدور حول رحلة شاب يُدعى أشيش، يعيش عزلة فرضها عليه والده، فيهرب في سن الثالثة والعشرين بدعم ثابت من والدته ليلتقي بقدوته ليونيل ميسي خلال كأس العالم 2022 في قطر.

كما كشف العربي خلال الجلسة عن أولى تجاربه في الأفلام الروائية الطويلة داخل مصر من خلال فيلم "وتر واحد"، الذي يقدم أول بطولة مطلقة لمغني الراب الشهير ويجز. الفيلم ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الموسيقية، ويمزج بين الواقع والخيال في قالب بصري وموسيقي جديد.

أقيمت الجلسة اليوم الاثنين 17 نوفمبر في قاعة أوبليسك 2 بفندق سوفتيل، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما. شارك في النقاش نخبة من صُنّاع السينما: مي زايد، علي العربي، رولا ناصر، وديفيك جرافر.

وتطرقت الجلسة إلى أحد أهم تحديات الصناعة المعاصرة: كيفية تحقيق الانتشار العالمي للأعمال السينمائية دون فقدان هويتها المحلية.

وشهدت مناقشة ثرية حول موازنة الخصوصية الإبداعية والثقافية مع متطلبات الأسواق الدولية، إضافة إلى استعراض تجارب وتجارب واقعية في الإنتاج المشترك، وما يوفره من فرص للتوسع وفتح أسواق جديدة أمام السينما العربية.

عن “أيام القاهرة لصناعة السينما”

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.