قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

علي العربي يكشف عن أحدث مشارعه الفنية في مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أحمد إبراهيم

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تُقام ضمن الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شهدت حلقة النقاش "الإنتاج المشترك: بين الهوية ومتطلبات السوق" كشفًا حصريًا عن أحدث مشاريع المخرج والمنتج المصري علي العربي، الذي قدّم للمرة الأولى الفيديو الدعائي لفيلمه الدولي الجديد "Blue 52"، إلى جانب إعلان تفاصيل مشروعه الروائي المصري الأول "وتر واحد" من بطولة النجم ويجز.

خلال الجلسة التي أدارتها كاتبة السيناريو وصانعة الأفلام إنجي محي الدين، كشف علي العربي عن الفيديو الدعائي الأول لفيلمه العالمي "Blue 52"، الذي يدور حول رحلة شاب يُدعى أشيش، يعيش عزلة فرضها عليه والده، فيهرب في سن الثالثة والعشرين بدعم ثابت من والدته ليلتقي بقدوته ليونيل ميسي خلال كأس العالم 2022 في قطر.

كما كشف العربي خلال الجلسة عن أولى تجاربه في الأفلام الروائية الطويلة داخل مصر من خلال فيلم "وتر واحد"، الذي يقدم أول بطولة مطلقة لمغني الراب الشهير ويجز. الفيلم ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الموسيقية، ويمزج بين الواقع والخيال في قالب بصري وموسيقي جديد.

أقيمت الجلسة اليوم الاثنين 17 نوفمبر في قاعة أوبليسك 2 بفندق سوفتيل، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما. شارك في النقاش نخبة من صُنّاع السينما: مي زايد، علي العربي، رولا ناصر، وديفيك جرافر.

وتطرقت الجلسة إلى أحد أهم تحديات الصناعة المعاصرة: كيفية تحقيق الانتشار العالمي للأعمال السينمائية دون فقدان هويتها المحلية.

وشهدت مناقشة ثرية حول موازنة الخصوصية الإبداعية والثقافية مع متطلبات الأسواق الدولية، إضافة إلى استعراض تجارب وتجارب واقعية في الإنتاج المشترك، وما يوفره من فرص للتوسع وفتح أسواق جديدة أمام السينما العربية.

عن “أيام القاهرة لصناعة السينما”

أُطلقت "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصّة مخصصة لدعم وتطوير الصناعة السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، من خلال توفير فرص التمويل والتدريب والتشبيك بين صُنّاع الأفلام والخبراء الدوليين. تضم الأيام عدة برامج ومحاور رئيسية أبرزها: ملتقى القاهرة السينمائي، منتدى المحترفين، وورش العمل المتخصصة. وقد أصبحت اليوم إحدى أهم الفعاليات المهنية في المنطقة، لما تقدمه من فرص حقيقية لتطوير المشاريع والمواهب الناشئة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

أيام القاهرة لصناعة السينما مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

ندوة البحوث الإسلامية

ندوة البحوث الإسلامية تسلط الضوء على مفهوم الحرية المسئولة ودورها في بناء الحضارة

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة.. 13 دعوة تجمع لك خير الدنيا والآخرة

جانب من اللقاءات

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الإسماعيلية تنظّم ندوات توعوية بالمدارس حول "خطورة الرشوة"

بالصور

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

حلا شيحة تخطف الأضواء بإطلالات جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني

حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد