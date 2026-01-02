قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
برلماني: دعم المشروعات المتعثرة فرصة لإعادة تنظيم أوضاع العمالة
موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يناير 2026
إما أن تتأقلموا أو تموتوا.. شروط أمريكية صارمة تثير قلق خبراء الإغاثة الدولية
موعد مباراة الاهلي وفاركو في كاس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين ستتدخل أمريكا لإنقاذهم
اليمن.. درع الوطن تتسلم النقاط العسكرية المحيطة باللواء 37 بعد هروب القيادات
أذكار الصباح كاملة.. امح سيئاتك فى أول جمعة بالسنة الجديدة
أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن تفعيل صفارات الإنذار في برعم

صفارات الإنذار
محمود نوفل


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في برعم شمال الكيان المحتل .

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف مشبوه في الجليل الأعلى ، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يفحص ما إذا كان الحديث يدور عن تشخيص خاطئ.

وفي وقت سابق ؛ كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الجيش الإسرائيلي فرض حصارا على قرية حزما الفلسطينية، شمال القدس، بزعم الرد على إلقاء الحجارة من القرية على مركبة إسرائيلية كانت تسير على الطريق 60، الذي يُطل على القرية.

وفي وقت سابق، كشفت بيانات حديثة صادرة عن الجيش الإسرائيلي عن تحول لافت في خريطة التجنيد العسكري خلال دورة التجنيد الأخيرة، حيث تصدرت وحدات جمع المعلومات القتالية قائمة الوحدات الأكثر طلبا بنسبة تجنيد بلغت 130%، في حين تراجعت قوات حرس الحدود إلى ذيل القائمة، بعد أن كانت تتصدرها في فترات سابقة.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن حرب غزة أسهمت في تغيير أولويات المجندين، مع تزايد الإقبال على الوحدات القتالية التي تشارك في الخطوط الأمامية، مقابل تراجع الاهتمام بوحدات أخرى.


وبحسب البيانات، حلت قوات مشاة الحدود في المرتبة الثانية بنسبة تجنيد بلغت 128%، بينما تقاسم لواء جولاني المرتبة الثالثة مع سلاح المدفعية وكتائب الإنقاذ والإغاثة التابعة لقيادة الجبهة الداخلية بنسبة بلغت 110%.

وجاء سلاح المدرعات في المركز الرابع بنسبة 109%، تلاه سلاح الهندسة القتالية في المركز السادس بنسبة 108%، فيما سجلت ألوية المشاة الأخرى، مثل جفعاتي ونهال وكفير، نسبة تجنيد وصلت إلى 107%، بينما اختتم حرس الحدود القائمة بنسبة 105%.

جيش الاحتلال صفارات الإنذار الجليل الأعلى القدس قرية حزما

