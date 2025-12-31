مصابان برصاص جيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره في مخيمي البريج والنصيرات وسط غزة

أفاد إعلام فلسطيني، بسقوط مصابين برصاص جيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية 3 شهداء منهم شهيد واحد جديد وشهيدان انتشال و10 إصابات.

وقالت صحة غزة في بيان لها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت صحة غزة : منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر): فقد بلغ إجمالي الشهداء: 415 و إجمالي الإصابات: 1,152و إجمالي الانتشال: 682.