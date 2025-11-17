قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
افترس جسدها..إحالة السائق المتهم بـ هتك عرض فتاة زايد للجنايات-خاص
مصر تتعادل مع كاب فيردي بهدف مرموش في الدقيقة 57 ببطولة العين الدولية
أحمد حسن يكشف تطورات إصابة تريزيجيه لاعب الأهلي
شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث المعتمرين الهنود قرب المدينة المنورة
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد شبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية تعزيز التعاون
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي رسالة حاسمة لضمان نزاهة انتخابات النواب

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي
عبد الرحمن سرحان

أعرب النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب عن تقديره الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شدد فيها على ضرورة التعامل بمنتهى الدقة والحياد مع الشكاوى والمخالفات التي وردت من بعض الدوائر خلال انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية في كل استحقاق انتخابي.

وقال الجبلاوي، خلال تصريحات له، إن اهتمام الرئيس بما ورد من ملاحظات أو شكاوى يؤكد إصرار الدولة على حماية إرادة المواطن وضمان أن تعكس النتائج اختيارات الناخبين الحقيقية دون أي تدخل أو تأثير، مشددًا على أن ما ذكره الرئيس من حرص على شفافية الإجراءات يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ملتزمة تمام الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.

وأشار النائب إلى أن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق والفحص واتخاذ القرارات التي تُرضي الله وتعبّر عن إرادة الشعب، تعزز الثقة في العملية الانتخابية وتدعم المسار الديمقراطي الذي تسير عليه مصر بخطى ثابتة.

واختتم الجبلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن الانتخابات ليست مجرد إجراءات، بل مسؤولية وطنية تتشارك فيها الدولة والمجتمع، وأن التزام القيادة السياسية بالشفافية يمثل ضمانة حقيقية لصون صوت المواطن واحترام اختياره.

