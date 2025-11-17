برلماني: توجيهات الرئيس السيسي رسالة حاسمة لضمان نزاهة انتخابات النواب

أعرب النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب عن تقديره الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شدد فيها على ضرورة التعامل بمنتهى الدقة والحياد مع الشكاوى والمخالفات التي وردت من بعض الدوائر خلال انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على ترسيخ قواعد النزاهة والشفافية في كل استحقاق انتخابي.

وقال الجبلاوي، خلال تصريحات له، إن اهتمام الرئيس بما ورد من ملاحظات أو شكاوى يؤكد إصرار الدولة على حماية إرادة المواطن وضمان أن تعكس النتائج اختيارات الناخبين الحقيقية دون أي تدخل أو تأثير، مشددًا على أن ما ذكره الرئيس من حرص على شفافية الإجراءات يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ملتزمة تمام الالتزام بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.

وأشار النائب إلى أن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق والفحص واتخاذ القرارات التي تُرضي الله وتعبّر عن إرادة الشعب، تعزز الثقة في العملية الانتخابية وتدعم المسار الديمقراطي الذي تسير عليه مصر بخطى ثابتة.

واختتم الجبلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن الانتخابات ليست مجرد إجراءات، بل مسؤولية وطنية تتشارك فيها الدولة والمجتمع، وأن التزام القيادة السياسية بالشفافية يمثل ضمانة حقيقية لصون صوت المواطن واحترام اختياره.