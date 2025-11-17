عصام خليل: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن صوت المواطن يُتابَع ويصل للقيادة السياسية

أكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن التدقيق الكامل في فحص الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية تعكس مدلولات مهمة تتجاوز مجرد الرسالة المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريحات مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار عبر قناة "منتصف النهار"، أن بعض العبارات التي وردت في رسالة الرئيس تحمل دلالات واضحة على أن القيادة السياسية تتابع عن كثب كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، وفي مقدمتها عبارة "وصلني" التي تؤكد أن كل صغيرة وكبيرة تصل إلى الرئيس، بما في ذلك الاستغاثات التي وردت خلال الفترة الأخيرة بشأن تعذر حصول الناخبين على كشوف الحصر المبدئي في اللجان الفرعية.

وأوضح عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هذا المتابعة الدقيقة من الرئيس تعبّر بوضوح عن أن صوت المواطن المصري يصل مباشرة إلى القيادة السياسية، وأن هذا النهج يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على احترام الإرادة الشعبية وحماية حقوق الناخبين.

وتابع، أن رسالة الرئيس تضمنت تأكيداً صريحاً على الشفافية، خصوصاً عندما أشار إلى ضرورة إعلان إرادة الناخبين بكل وضوح، وهو ما يعكس حرص الدولة على أن تكون أصوات المصريين هي المرجعية الأولى في العملية الانتخابية.