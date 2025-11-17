أصدر المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قراراً بتعيين اللواء أحمد محمد رمضان رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك خلفاً للواء عبد الحميد عصمت.

ويتمتع اللواء أحمد محمد رمضان بخبرة طويلة تجمع بين الجانب الهندسى والإدارى حيث قاد عدة مشروعات في قطاع المياه والصرف الصحى من بينها الإشراف على محطات رفع الصرف الصحي وشبكات المياه في الأقصر، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الممولة دوليًا بالتنسيق مع جهات مثل بنك التنمية الإفريقي.

رئيس مياه القناة الجديد : التواصل المباشر مع جميع العاملين والاستماع لملاحظاتهم

كما يُعرف عن اللواء أحمد رمضان، اهتمامه بالتواصل المباشر مع جميع العاملين والمواطنين والاستماع لملاحظاتهم، ما يعكس حرصه على تطوير جودة الخدمات وتحسين منظومة العمل المؤسسي، المشروعات الجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة.

حيث تفقد اللواء أحمد محمد رمضان، فور أستلام مهام عمله قطاعات وادارات الشركة، لافتا علي ضرورة تعزيز التواصل بين الادارات المختلفة وتفعيل اليات المتابعة والتقييم المستمر لتحقيق التكامل بين الجوانب الفنية والادارية، داعياً الجميع الى الاستمرار فى العمل بروح الاخلاص والأنتماء بما يليق بمكانة شركة محافظات القناة ودورها الحيوى فى خدمة المواطنين بمحافظات القناة الثلاث، " السويس، والاسماعيلية، وبورسعيد".

وأكد اللواء أحمد رمضان، علي زيادة الإيرادات وتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة في محافظات القناة الثلاث، ومتابعة العمل بمحطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، بالاضافة الي متابعة جودة مياه الشرب علي مدار الساعة، والتعامل الفوري والسريع مع جميع أشكال وصور الأزمات والطوارىء وخاصة في فصل الشتاء، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات متميزة وأفضل لموطني إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".