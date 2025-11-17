قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات النواب غدا في الثانية ظهرا
وظائف خالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.. قدم الآن
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
محافظات

رئيس مياه القناة الجديد : التواصل المباشر مع جميع العاملين والاستماع لملاحظاتهم

محمد الغزاوى

أصدر المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قراراً بتعيين اللواء أحمد محمد رمضان رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وذلك خلفاً للواء عبد الحميد عصمت.

ويتمتع اللواء أحمد محمد رمضان بخبرة طويلة تجمع بين الجانب الهندسى والإدارى حيث قاد عدة مشروعات في قطاع المياه والصرف الصحى من بينها الإشراف على محطات رفع الصرف الصحي وشبكات المياه في الأقصر، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الممولة دوليًا بالتنسيق مع جهات مثل بنك التنمية الإفريقي.

كما يُعرف عن اللواء أحمد رمضان، اهتمامه بالتواصل المباشر مع جميع العاملين والمواطنين والاستماع لملاحظاتهم، ما يعكس حرصه على تطوير جودة الخدمات وتحسين منظومة العمل المؤسسي، المشروعات الجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة.

حيث تفقد اللواء أحمد محمد رمضان، فور أستلام مهام عمله قطاعات وادارات الشركة، لافتا علي ضرورة تعزيز التواصل بين الادارات المختلفة وتفعيل اليات المتابعة والتقييم المستمر لتحقيق التكامل بين الجوانب الفنية والادارية، داعياً الجميع الى الاستمرار فى العمل بروح الاخلاص والأنتماء بما يليق بمكانة شركة محافظات القناة ودورها الحيوى فى خدمة المواطنين بمحافظات القناة الثلاث، " السويس، والاسماعيلية، وبورسعيد".

وأكد اللواء أحمد رمضان، علي زيادة الإيرادات وتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة في محافظات القناة الثلاث، ومتابعة العمل بمحطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، بالاضافة الي متابعة جودة مياه الشرب علي مدار الساعة، والتعامل الفوري والسريع مع جميع أشكال وصور الأزمات والطوارىء وخاصة في فصل الشتاء، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات متميزة وأفضل لموطني إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

القناة مياه الشرب والصرف الصحي بورسعيد الإسماعيلية السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

