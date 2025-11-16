ميناء شرق بورسعيد وقناة السويس الاقتصادية.. خطوات حقيقية لجذب الاستثمارات العالمية

أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية افتتاح ميناء شرق بورسعيد البحري اليوم على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الميناء أصبح الثالث عالميًا والأول إفريقيًا وفق تصنيف البنك الدولي، في حين دخل ميناء الإسكندرية قائمة أفضل 100 ميناء عالمي، رغم استمرار أعمال التطوير فيه.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أوضح موسى أن مصر بدأت جني ثمار 10 سنوات من تجهيز البنية التحتية لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى توقع صادرات تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار من القنطرة غرب خلال عام، مع ارتفاع حجم الاستثمارات إلى 800 مليون دولار خلال شهر واحد.

وأشار موسى إلى أن ميناء السخنة سيشهد تطويرًا غير مسبوق، مع إنشاء أرصفة بطول 18 كيلومترًا في مرحلة واحدة بتوجيه مباشر من الرئيس، لتقليل التكاليف المستقبلية وتحقيق الاستفادة القصوى.

وعن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال موسى إن القنطرة غرب تحولت من منطقة بلا مصانع إلى 46 مشروعًا في قطاع الغزل والنسيج والملابس، مشيرًا إلى أن المنطقة تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة وتضم اليوم 29 جنسية مختلفة وأكثر من 140 ألف فرصة عمل مباشرة.