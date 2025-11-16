قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

عقب افتتاح الرئيس لها اليوم .. أهم المعلومات عن محطات شرق بورسعيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الغزاوى

حصلت صدى البلد على تفاصيل المحطات 3 بشرق بورسعيد عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

محطة شركة قناة السويس للحاويات الثانية "SCCT2"


• التكلفة الاستثمارية: 500 مليون دولار
• فرص العمل: 750 فرصة عمل
• الطاقة الاستيعابية: 2.2 مليون حاوية مكافئة سنويًا
• طول الرصيف: 950 مترًا
• المساحة: 510 آلاف متر مربع

 

محطة دحرجة السيارات والمركبات (رورو) "SCAT"


• التكلفة الاستثمارية: 159 مليون دولار
• فرص العمل: 400 فرصة عمل
• الطاقة الاستيعابية: 50 ألف مركبة سنويًا
• طول الرصيف: 600 متر
• المساحة: 212 ألف متر مربع
• تضم تحالف (بولوريه – تويوتا تسوشو – إن واي كي)
 


 

محطة متعددة الأغراض "SKY"


• التكلفة الاستثمارية: 65 مليون دولار
• فرص العمل: 550 فرصة عمل
• الطاقة الاستيعابية: 8.5 مليون طن سنويًا
• طول الرصيف: 900 متر
• المساحة: 380 ألف متر مربع

بورسعيد السويس قناة السويس المنطقة الاقتصادية

كيا تيلورايد 2027
بي واي دي
المخرج مارك أيمن
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
