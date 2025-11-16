عقب افتتاح الرئيس لها اليوم .. أهم المعلومات عن محطات شرق بورسعيد

حصلت صدى البلد على تفاصيل المحطات 3 بشرق بورسعيد عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محطة شركة قناة السويس للحاويات الثانية "SCCT2"



• التكلفة الاستثمارية: 500 مليون دولار

• فرص العمل: 750 فرصة عمل

• الطاقة الاستيعابية: 2.2 مليون حاوية مكافئة سنويًا

• طول الرصيف: 950 مترًا

• المساحة: 510 آلاف متر مربع





محطة دحرجة السيارات والمركبات (رورو) "SCAT"



• التكلفة الاستثمارية: 159 مليون دولار

• فرص العمل: 400 فرصة عمل

• الطاقة الاستيعابية: 50 ألف مركبة سنويًا

• طول الرصيف: 600 متر

• المساحة: 212 ألف متر مربع

• تضم تحالف (بولوريه – تويوتا تسوشو – إن واي كي)







محطة متعددة الأغراض "SKY"



• التكلفة الاستثمارية: 65 مليون دولار

• فرص العمل: 550 فرصة عمل

• الطاقة الاستيعابية: 8.5 مليون طن سنويًا

• طول الرصيف: 900 متر

• المساحة: 380 ألف متر مربع