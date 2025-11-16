الرئيس السيسي يفتتح 3 محطات بميناء شرق بورسعيد باستثمارات 724 مليون دولار

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 3 محطات جديدة في ميناء شرق بورسعيد باستثمارات 724 مليون دولار
تشمل المحطة الأولي التوسعات لشركة قناة السويس للحاويات التابعة لشركة ميرسك العالمية بتكلفة ٥٠٠ مليون دولار وتتجاوز أطوال الأرصفة الخاصة بالمحطة 3 آلآف متر وتصبح من أكبر المحطات لتداول الحاويات في الموانئ المصرية
ميناء شرق بورسعيد
المحطة الثانية فهي تابعة لشركة Sky ports والتي تعد متخصصة لتداول جميع البضائع متعددة الأغراض
المحطة الثالثة فهي خاصة بتداول السيارات وتتبع شركة إسكاد وتضم تحالف تويوتا مع شركاء آخرين.