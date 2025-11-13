محليات بورسعيد تواصل كسح مياه الأمطار عقب تعرض أحياء للغرق | صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال كسح وشفط مياه الأمطار التى اغرقت احياء المحافظة بسبب تعطل بعض محطات الصرف وعدم قدرة محطات أخرى على استيعاب الأمطار تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة وبتكليف القيادات التنفيذية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول ورفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع لضمان السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد لمواجهة موجة الطقس غير المستقر

فى نطاق حي الضواحي، وبمتابعة ميدانية من الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، برفقة اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة واللواء وفائي عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، وشيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، لمتابعة أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بمناطق مبارك وأبراج نهضة مصر وبنزينة الغاز، باستخدام ماكينات “الناقلي” و”النافوري” وسيارات ومعدات الحي والشركة القابضة، للتعامل السريع مع التجمعات المائية الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

وفي مدينة بورفؤاد، تابع رئيس المدينة الدكتور اسلام بهنساوي أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شارعي القدس الشريف والجامعة، كما تم الدفع بعدد (٧) سيارات كسح بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لرفع كفاءة الشوارع والتعامل الفوري مع التجمعات المائية.

كما واصلت فرق الطوارئ بـ حي الشرق جهودها المكثفة على مدار الساعة، تحت إشراف الأستاذة سمر الموافي رئيس الحي، لشفط تراكمات المياه من شوارع ٢٣ يوليو أمام ديوان عام المحافظة، و٢٣ يوليو تقاطع الجمهورية، مستخدمين سيارات الشفط وبالاعتماد على بالوعات الأمطار التي تم تطهيرها مسبقًا ضمن الخطة الاستباقية للحي لمواجهة موسم الأمطار.

وفي حي المناخ، ومتابعة الأستاذ محمد أحمد فواز رئيس الحي انتشار فرق الطوارئ والمعدات الميدانية للتعامل مع تجمعات المياه بشوارع الأمين والإمام محمد عبده ومنطقة الحرية وتقسيماتها، مع استمرار المتابعة الميدانية لحالة الشوارع والتأكد من كفاءة بالوعات التصريف.

وأكد “فواز” أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات ميدانية، ضمن خطة المحافظة لمجابهة الأزمات ودعم الاستدامة البيئية ورفع كفاءة المرافق والخدمات.

وفي حي الزهور، تابع اللواء أيمن صبحي رئيس الحي أعمال سحب مياه الأمطار من شارع العاشر من رمضان وعدد من المناطق السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية، حيث انتشرت سيارات الكسح والفرق الميدانية التابعة للحي لرفع المياه المتراكمة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد، واستمرارًا لجهود الحي في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبنطاق حي الجنوب، استمرار أعمال شفط المياه من الشوارع ، بالتنسيق بين أجهزة الحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات مائية، ومتابعة الاستاذ احمد زغلف رئيس الحي.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد الشاملة لمواجهة تقلبات الطقس وتحقيق الانضباط الميداني في مختلف الأحياء، تأكيدًا على الجاهزية الكاملة للأجهزة التنفيذية للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر، واستمرار التنسيق بين الأحياء وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لضمان سرعة الاستجابة وتكامل الجهود لخدمة المواطنين