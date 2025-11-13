حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار

شدد اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد على سرعة الانتشار الميداني والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار .

وتواصل الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء محافظة بورسعيد تحركاتها الميدانية على مدار الساعة لشفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع والميادين، بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة حاليًا.

ويتابع محافظ بورسعيد ميدانيا حتى كتابة السطور عمل سيارات شفط المياه فى نطاق الاحياء الغارقة الشرق والعرب ومدينة بورفؤاد ومن خلال تقارير غرفة العمليات الرئيسية .

محافظ بورسعيد على رأس سيارات شفط وكسح مياه الأمطار

ووجه محافظ بورسعيد باستمرار رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين الجهات المختصة لضمان سرعة إزالة أي تراكمات للمياه وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين والمركبات.

وشهدت الساعات الماضية تحركات ميدانية مكثفة لرؤساء الأحياء وفرق الطوارئ والعمل على مدار الساعة وسرعة إزالة أي تراكمات للمياه أولًا بأول ومنع حدوث أي تأثيرات على الحركة داخل الأحياء.

وشدد “اللواء محب حبشي” محافظ بورسعيد على أهمية التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية لمتابعة أعمال الشفط والكسح والإشراف على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن،كما تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال التطهير الدوري لبالوعات وشبكات الصرف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع موجات الطقس المختلفة.