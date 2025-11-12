قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقي 95 يوما| موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. وما يقال عند رؤية الهلال؟
الضويني: خريجو الأزهر جسور تواصل بين الشعوب
متحدث الحكومة: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات وعدد الزائرين
وزير التربية والتعليم: الدروس الخصوصية انخفضت بنسبة 50%
الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية
معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب
بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
صور تكشف تدمير إسرائيل مبانٍ داخل "الخط الأصفر" بعد الهدنة
نجم الزمالك السابق: استمرار عبدالرؤوف صعب.. والحل في المدرب الأجنبي
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل بدمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد | الانتهاء من أعمال بناء 5 بنتونات من كوبري النصر العائم الجديد بنسبة إنجاز قدرها 30%

مراحل انشاء كوبري نصر بورسعيد العائم
مراحل انشاء كوبري نصر بورسعيد العائم
محمد الغزاوى

 تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ،موقع إنشاء كوبري النصر العائم الجديد وذلك لإحداث مزيد من السيولة المرورية في الحركة بين مدينتي بورسعيد و بورفؤاد بالتزامن مع الامتداد العمراني التي تشهده المدينة خلال الوقت الحالي.

رافقه خلالها المهندس كمال النحاس رئيس أشغال بورسعيد بهيئة قناة السويس، والمهندس حسام الطرابيلي رئيس قطاع المباني بأشغال بورسعيد، والمهندسة مها ابراهيم وكيل الإدارة الهندسية، والمهندسة ريهام نجيب مديرة إدارة المشروعات،  والمهندس محمد زغلول رئيس صيانة مباني بورفؤاد بأشغال مياه بورسعيد، والمهندسة هبه قورة مهندسة قطاع الطرق بأشغال مياه بورسعيد، ومهندسي الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة.

مراحل انشاء كوبري نصر بورسعيد العائم 

وخلال الجولة ،استمع رئيس مدينة بورفؤاد لشرح تفصيلي من ممثلي هيئة قناة السويس حول تفاصيل المشروع ، حيث يقع الموقع العام للكوبري الجديد على بعد 170 متر  من كوبري النصر العائم الحالي ، و بعرض 15 متر و حمولة 100 طن ، لتسهيل العبور بين بورفؤاد و بورسعيد ، ويتم إنشاؤه على ثلاث مراحل ، ويتم تصميمه داخل ترسانة بورسعيد البحرية ، كما يسمح بعبور النقل الثقيل بما يخفف من التكدس و المشكلات المرورية بالمنطقة ، و يسهم فيما بعد بإمكانية إجراء صيانة للكوبري القديم دون تعطيل الحركة المرورية .

كما استعرض الدكتور إسلام بهنساوي لعدد من المقترحات التي تخدم الحركة المرورية والوصول لأفضل حل مروري و هندسي للمنطقة المحيطة بالكوبري الجديد ، مؤكدا على أهمية التنسيق الجيد بين مرور بورسعيد و الشركة المنفذة،  والجهات التنفيذية بالمدينة، لخلق محاور مرورية على أعلى مستوى تتماشي مع الطفرة التنموية التي تشهدها مدينة بورفؤاد حاليا.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد بأنه تم الانتهاء من أعمال بناء 5 بنتونات من الكوبري العائم بنسبة إنجاز قدرها 30%، مؤكداً أن انشاء كوبري النصر العائم الجديد والذي سيعمل جنبا إلى جنب مع الكوبري الأصلي لاستيعاب حركة عبور السيارات والأفراد وتخفيف العبء على كاهل المواطنين، فضلا عن إتاحة الفرصة للقيام بأعمال الصيانة اللازمة للكوبري الأصلي والتي قد تتطلب توقفه عن العمل بما يستلزم وجود بديل.

ومن جهة أخرى أشاد رئيس مدينة بورفؤاد بالتعاون المثمر لهيئة قناة السويس مع الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد و الجهود المتواصلة في كافة الاتجاهات، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والإرتقاء بسبل المعيشة ، مؤكداً أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات .

بورسعيد بورفؤاد كوبرى النصر العائم قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

مي القاضي

مي القاضي تثير الجدل بإطلالة جريئة

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم لـ مي عز الدين: ربنا يرزقكم الذرية الصالحة

هند صبري

هند صبري لـ مي عز الدين: فرحانين ليكم من قلبنا

بالصور

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد