بورسعيد | الانتهاء من أعمال بناء 5 بنتونات من كوبري النصر العائم الجديد بنسبة إنجاز قدرها 30%

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ،موقع إنشاء كوبري النصر العائم الجديد وذلك لإحداث مزيد من السيولة المرورية في الحركة بين مدينتي بورسعيد و بورفؤاد بالتزامن مع الامتداد العمراني التي تشهده المدينة خلال الوقت الحالي.

رافقه خلالها المهندس كمال النحاس رئيس أشغال بورسعيد بهيئة قناة السويس، والمهندس حسام الطرابيلي رئيس قطاع المباني بأشغال بورسعيد، والمهندسة مها ابراهيم وكيل الإدارة الهندسية، والمهندسة ريهام نجيب مديرة إدارة المشروعات، والمهندس محمد زغلول رئيس صيانة مباني بورفؤاد بأشغال مياه بورسعيد، والمهندسة هبه قورة مهندسة قطاع الطرق بأشغال مياه بورسعيد، ومهندسي الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة.

مراحل انشاء كوبري نصر بورسعيد العائم

وخلال الجولة ،استمع رئيس مدينة بورفؤاد لشرح تفصيلي من ممثلي هيئة قناة السويس حول تفاصيل المشروع ، حيث يقع الموقع العام للكوبري الجديد على بعد 170 متر من كوبري النصر العائم الحالي ، و بعرض 15 متر و حمولة 100 طن ، لتسهيل العبور بين بورفؤاد و بورسعيد ، ويتم إنشاؤه على ثلاث مراحل ، ويتم تصميمه داخل ترسانة بورسعيد البحرية ، كما يسمح بعبور النقل الثقيل بما يخفف من التكدس و المشكلات المرورية بالمنطقة ، و يسهم فيما بعد بإمكانية إجراء صيانة للكوبري القديم دون تعطيل الحركة المرورية .

كما استعرض الدكتور إسلام بهنساوي لعدد من المقترحات التي تخدم الحركة المرورية والوصول لأفضل حل مروري و هندسي للمنطقة المحيطة بالكوبري الجديد ، مؤكدا على أهمية التنسيق الجيد بين مرور بورسعيد و الشركة المنفذة، والجهات التنفيذية بالمدينة، لخلق محاور مرورية على أعلى مستوى تتماشي مع الطفرة التنموية التي تشهدها مدينة بورفؤاد حاليا.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد بأنه تم الانتهاء من أعمال بناء 5 بنتونات من الكوبري العائم بنسبة إنجاز قدرها 30%، مؤكداً أن انشاء كوبري النصر العائم الجديد والذي سيعمل جنبا إلى جنب مع الكوبري الأصلي لاستيعاب حركة عبور السيارات والأفراد وتخفيف العبء على كاهل المواطنين، فضلا عن إتاحة الفرصة للقيام بأعمال الصيانة اللازمة للكوبري الأصلي والتي قد تتطلب توقفه عن العمل بما يستلزم وجود بديل.

ومن جهة أخرى أشاد رئيس مدينة بورفؤاد بالتعاون المثمر لهيئة قناة السويس مع الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد و الجهود المتواصلة في كافة الاتجاهات، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والإرتقاء بسبل المعيشة ، مؤكداً أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات .