محافظ بورسعيد يشهد فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر

شهد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والعشرين للجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، والذي تستضيفه المحافظة بمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء والأطباء والخبراء من مصر وعدد من الدول الشقيقة.

جاء ذلك بحضور أ.د الحسيني جميل رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، وأ.د محمد الفقي رئيس المؤتمر، و ا.د مجدي جمعة الرئيس الشرفي للمؤتمر وعدد من ممثلي الجمعيات الخليجية والسعودية والتركية والصربية لجراحة القلب، ود احمد حسن سالم مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد وا. د إيهاب الحنفي عميد كلية الطب جامعة بورسعيد و أعضاء الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر وممثلي الهيئة العامة للرعاية الصحية

وفي كلمته، أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته باستضافة هذا الحدث العلمي الكبير على أرض المحافظة، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية ودعم البحث العلمي وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية في مختلف التخصصات الدقيقة، بما يسهم في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ بورسعيد أن التعاون بين الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر وعدد من الجمعيات الإقليمية والدولية يجسد روح الشراكة العلمية والانفتاح على التجارب الناجحة في مجال جراحات القلب والصدر، ويتيح فرصة لتدريب وتأهيل شباب الأطباء ونقل أحدث ما توصل إليه العلم في هذا التخصص الدقيق.

وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد بكل إمكاناتها ستظل داعمة لكل حدث علمي أو طبي يسهم في بناء الإنسان المصري، متمنياً أن تكلل أعمال المؤتمر بالنجاح، وأن تسفر عن توصيات بناءة تسهم في تطوير الخدمات الطبية على كافة المستويات