تعليم بورسعيد: دعم دائم لجميع مديري المدارس المجتهدين

تفقد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم مجمع شهداء بورسعيد بقرية المناصرة التابعة لإدارة شمال التعليمية، يرافقه الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

جاء ذلك في إطار سلسلة المتابعات اليومية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة

واستهل وكيل تعليم بورسعيد جولته التفقدية بالمشاركة في فعاليات الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية ومراسم تحية العلم، وذلك بحضور مدير المدرسة الأستاذ أحمد سالم، حيث أثنى على انتظام حضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكامل طاقتهم.

كما تفقد الأستاذ طاهر الغرباوي عدداً من الفصول الدراسية، حيث تضم المدرسة 418 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية، و274 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية، إلى جانب 350 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية، بإجمالي 48 من أعضاء هيئة التدريس.

وأشاد وكيل تعليم بورسعيد خلال جولته بانتظام طلاب المرحلة الإعدادية، ولا سيما طلاب الصف الثالث الإعدادي.

و أثنى وكيل تعليم بورسعيد على جهود المعلمين والمعلمات داخل الفصول أثناء اليوم الدراسي، مؤكدًا دعم تعليم بورسعيد الدائم لجميع مديري المدارس المجتهدين، ولكل جهد يسهم في دعم وتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.