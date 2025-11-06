وحدات سكنية في بورسعيد والمنصورة تابعة لتعاونيات البناء والإسكان.. قريبا

كشف اللواء مهندس وليد البارودي ، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، النقاب عن تنفيذ مشروع بورسعيد التابع لـ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والذي يتضمن انشاء ٢٢ برجًا استثماريًا يحتوي على 968 وحدة سكنية.

وقال اللواء وليد البارودي ، أثناء حوار خاص مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، إن" المواطن البورسعيدي له علاقة قوية بالهيئة ونحن حريصين عليها ".

و زف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خبر سار لأهالي محافظة المنصوره ، أنه سيكون هناك طرح لعدد من الوحدات الادارية قريباً، وهي وحدات سكنية بمحافظة بورسعيد و ١٥ مايو و العريش ، بالإضافة إلى وحدات إدارية بمحافظة المنصورة.