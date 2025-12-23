رئيس الوزراء: معدل البطالة 2013 وصل لـ13.5% والآن 6.2%.. نواب: مؤشر إيجابي وخطوة تعكس نجاح السياسات الحكومية

برلماني: تدريب وتأهيل الشباب مهنياً يسهم في سد الفجوة بين المهارات المطلوبة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزوجاتهم.



وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل 2014 لم يكن لدينا بنية تحتية تلائم مخططات بناء دولة قوية وتنفيذ مشروعات قومية ضخمة وكان هناك أزمات متعددة، إلا أن رؤية فخامة الرئيس السيسي تحددت منذ البداية في بناء جمهورية جديدة قائمة على أسس قوية تتسلح بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مختلف المجالات، بالتزامن مع رفع كفاءة العنصر البشري، (بناء الحجر وتنمية البشر)، وهو ما تحقق من خلال تنفيذ مشروعات كبرى توفر الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، وتخفض معدلات البطالة؛ حيث كانت في 2013 تصل إلى نحو 13.5٪، بينما تبلغ الآن نحو 6.2٪ بفضل هذه المشروعات.



بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء، بشأن انخفاض معدل البطالة لـ6.2% ، مؤكدا هذا التحسن يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني للشباب، ما أسهم في رفع معدلات التشغيل.



وأشار " يحيي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن انخفاض معدلات البطالة تعكس استجابة السوق للبرامج الحكومية التي تشجع الاستثمار وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وأكد عضو النواب أن التركيز على تدريب وتأهيل الشباب مهنياً يسهم في سد الفجوة بين المهارات المطلوبة والمهارات المتوفرة، مما يخلق فرص عمل مستدامة ويعزز النمو الاقتصادي.



من جانبه،ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء، بشأن انخفاض معدل البطالة لـ6.2% ، مؤكدا أنها تعكس مؤشرات إيجابية للغاية، لكنها تستدعي مواصلة الجهود لتطوير وتشجيع الاستثمارات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة.



وأشار " الشوربجي" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن المناطق الصناعية وفرت آلاف فرص العمل ، و ساهمت بشكل كبير في تقليل معدل البطالة، مما ساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة.د



في سياق متصل،ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء، بشأن انخفاض معدل البطالة لـ6.2% ، موضحة أن انخفاضها يعد مؤشراً إيجابياً على نمو الاقتصاد القومي و زيادة الإنتاجية .



وأشارت " الكسان" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" إلى أن

انخفاض البطالة يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الأداء الاقتصادي العام، مع تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.