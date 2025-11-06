شروط حصول الجمعيات على أراضي هيئة تعاونيات البناء والإسكان| تعرف عليها

زف اللواء وليد البارودي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان ، خبر سار لأصحاب الجمعيات.

وقال اللواء وليد البارودي ، خلال لقاء خاص ، مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، أنه يحق لأصحاب الجمعيات ، الحصول على عمارة واحدة كحد أدنى ، بدلا من 5 عمارات.



وتابع البارودي "تتضمن شروط حصول الجمعيات على أراضي هيئة تعاونيات البناء والإسكان : الإعلان الرسمي عن طرح الأراضي، شراء كراسة الشروط، تقديم طلب حجز ببيانات الجمعية، وعدم حجز قطعة أرض لبناء عمارة كحد أدنى، متابعاً يجب أن يكتمل العدد المطلوب لتمكين الجمعية من إنشاء المباني بنفسها، كما يتم سداد مبلغ الدفعة الأولى، وتقسيط الباقي على 7 سنوات بأقساط نصف سنوية.

وأشار إلى أنه من حق العضو داخل الجمعية ، الحصول على وحدة سكنية واحدة ، مشدداً على أن الفترة المقبلة لن يسمح لأي عضو في امتلاك أكثر من وحدة سكنية، لأنه سيتم تسجيل كافة الجمعيات داخل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، عن طريق احدث النظم الذكية، والحوكمة.