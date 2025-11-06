قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويتكوف: الإعلان عن انضمام بلد جديد للاتفاقيات الإبراهيمية مساء اليوم
عم الضحايا المتوفين في حريق بشبرا الخيمة: باب الشقة كان مكهرب بسبب ماس
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة أحياء ومناطق في محافظة رام الله والبيرة ويداهم متجرًا
ترامب يعتزم استضافة قادة آسيا الوسطى وسط تصاعد السباق على الموارد
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شروط حصول الجمعيات على أراضي هيئة تعاونيات البناء والإسكان| تعرف عليها

هاني حسين

زف اللواء وليد البارودي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان ، خبر سار لأصحاب الجمعيات.

وقال اللواء وليد البارودي ، خلال لقاء خاص ، مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، أنه يحق لأصحاب الجمعيات ، الحصول على عمارة واحدة كحد أدنى ، بدلا من 5 عمارات.


وتابع البارودي "تتضمن شروط حصول الجمعيات على أراضي هيئة تعاونيات البناء والإسكان : الإعلان الرسمي عن طرح الأراضي، شراء كراسة الشروط، تقديم طلب حجز ببيانات الجمعية، وعدم حجز قطعة أرض لبناء عمارة كحد أدنى، متابعاً يجب أن يكتمل العدد المطلوب لتمكين الجمعية من إنشاء المباني بنفسها، كما يتم سداد مبلغ الدفعة الأولى، وتقسيط الباقي على 7 سنوات بأقساط نصف سنوية. 
وأشار إلى أنه من حق العضو داخل الجمعية ، الحصول على وحدة سكنية واحدة ، مشدداً على أن الفترة المقبلة لن يسمح لأي عضو في امتلاك أكثر من وحدة سكنية، لأنه سيتم تسجيل كافة الجمعيات داخل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، عن طريق احدث النظم الذكية، والحوكمة.

الإسكان اخبار التوك شو مصر وحدات سكنية الجمعيات

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

وحدات سكنية في بورسعيد والمنصورة تابعة لتعاونيات البناء والإسكان.. قريبا

الإسكان: جدول زمني محدد لإنشاء المرافق بمشروعات القاهرة الجديدة و6 أكتوبر

شروط حصول الجمعيات على أراضي هيئة تعاونيات البناء والإسكان| تعرف عليها

وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

