اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات البنية الأساسية بتوسعات زايد الجديدة

أ ش أ

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، الموقف التنفيذي والأعمال الجارية بعددٍ من مشروعات البنية الأساسية بتوسعات مدينة الشيخ زايد "زايد الجديدة"، التي تقع على مساحة 35 مليون متر مربع جنوب طريق "القاهرة/الإسكندرية" الصحراوي أمام مطار سفنكس الدولي؛ لتشكل امتدادًا عمرانيًا متكاملًا لمدينة الشيخ زايد.
يأتى ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير فرص تنموية واعدة تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية الدولة نحو مدن عصرية ومستدامة.
وأكد الشربيني، أن الأعمال الجارية بـ"زايد الجديدة" تأتي ضمن الخطة الاستثمارية الطموحة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير من شركات التطوير العقاري على العمل في "زايد الجديدة" يعكس ثقة المستثمرين والعملاء، واستعرض وزير الإسكان نتائج الزيارات والجولات الميدانية بالمشروعات، وكذا التقارير الدورية عن موقف الأعمال ونسب التنفيذ، مشدداً على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، ومواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتحقيق أقصى استفادة من المشروعات القومية الجارية.
وفي السياق، أعلن وزير الإسكان عن طرح قطعتي أرض مميزتين للاستثمار بمدينة الشيخ زايد عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 نوفمبر الجاري. 
وأوضحت رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المهندسة مروة حسين أمين، أنه تم طرح قطعة أرض رقم (20) بالمحور المركزي بالقطاع الجنوبي، بمساحة 2755 م²، نشاط تجاري، قطعة أرض بالحي الثالث عشر – المجاورة الثالثة، بمساحة 2536 م²، نشاط طبي، مشيرة إلى أن هذا الطرح يأتي استكمالًا لخطة الجهاز لزيادة الفرص الاستثمارية وتطوير الخدمات المقدمة لسكان المدينة.
من ناحية أخرى قام مسئولو جهاز مدينة الشيخ زايد، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها وتسريع وتيرة الأعمال بتوسعات المدينة، حيث شملت الجولة تفقد خزان المياه بسعة 36 ألف م³ والرافع الخاص به، إلى جانب خطوط المياه المغذية بقطر 1200 مم من مواسير الخرسانة المسلحة بطول 6 كم، فضلًا عن تنفيذ العدَّايات بنظام الدفع النفقي بعمق تجاوز 13 مترًا وقطر 3400 مم أسفل محور الضبعة وخط القطار السريع.
كما تفقد مسئولو جهاز مدينة الشيخ زايد، عددًا من مشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة، ضمن خطة تطوير البنية الأساسية للمدينة، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكات المرافق نحو 60% من إجمالي الأعمال، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الطرق بطول 15 كم، وتشمل المداخل الرئيسية من وصلة دهشور ومحور الضبعة وطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي.

