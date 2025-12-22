قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر
ابن المنوفية.. وفاة الضحية الخامسة في حادث الطريق الصحراوي ضحية لقمة العيش
48 ساعة أسبوعيا .. ساعات العمل الرسمية للموظفين .. واستثناءات لهؤلاء
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون المهن الرياضية من حيث المبدأ
رسميا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
نائب: قطاع الرياضة في مصر يعكس الرؤية الشاملة للدولة في دعم الكفاءات

النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ
النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ موافقته على التعديلات المقترحة على قانون المهن الرياضية ، لافتا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني للنقابة، بما يتوافق مع التطورات الأكاديمية والمهنية التي شهدها قطاع الرياضة في مصر، ويعكس الرؤية الشاملة للدولة في دعم الكفاءات وتطوير الأداء الرياضي.

وقال مهران ، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام فريد،  نقابة المهن الرياضية على مبدأ ربط العضوية بالمؤهل الأكاديمي في «التربية الرياضية»، وهو المسمى التقليدي السائد عند إنشاء النقابة. لكن التطور السريع في التعليم الجامعي وتعدد التخصصات المرتبطة بالرياضة، مثل علوم الحركة البشرية، وعلم النفس الرياضي، والصحة والتغذية الرياضية، أفرز واقعاً جديداً لم يعد يتوافق مع النصوص القديمة،،،،
ومن هنا جاءت ضرورة تدخل المشرع لإعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والممارسة المهنية، بما يضمن استدامة جودة الأداء، وحماية المجتمع من الممارسات غير المؤهلة، دون المساس بحرية النقابة في تنظيم شؤون أعضائها.

وأضاف مهران ، أن التعديلات تتسق مع فلسفة مشروع القانون الرامية إلى تحقيق التوازن بين استقلال النقابة في تنظيم شؤونها، وحرص الدولة على الحفاظ على المعايير العلمية والمهنية المعتمدة، من خلال إلزام أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات المتخصصة البديلة للمؤهل الأكاديمي. وهذا يضمن جودة التعليم والتأهيل، ويحد من أي لبس في تطبيق المعايير على المتقدمين للعضوية.

وقال مهران ، أن هذه التعديلات تمثل خطوة تشريعية متوازنة، تحافظ على جودة الممارسة المهنية، وتواكب التطورات الأكاديمية، وتحقق المصلحة العامة، وأدعو زملائي أعضاء المجلس إلى دعم مشروع القانون، بما يضمن تطوير منظومة الرياضة في مصر، ويعزز كفاءة نقابة المهن الرياضية وقدرتها على أداء دورها المنوط بها في حماية الممارسة المهنية وتنمية الكوادر الرياضية المؤهلة.

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

أحلام

أحلام تخطف الأنظار بإطلالة راقية في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القرفة والكركم

الكركم ولا القرفة .. اعرف أيهما الأفضل للصحة والكمية المناسبة

ريجيم القرفة

ريجيم القرفة.. معلومات عن صَيحة إنقاص الوزن الجديدة

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

