نائب: قطاع الرياضة في مصر يعكس الرؤية الشاملة للدولة في دعم الكفاءات

أعلن النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ موافقته على التعديلات المقترحة على قانون المهن الرياضية ، لافتا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني للنقابة، بما يتوافق مع التطورات الأكاديمية والمهنية التي شهدها قطاع الرياضة في مصر، ويعكس الرؤية الشاملة للدولة في دعم الكفاءات وتطوير الأداء الرياضي.

وقال مهران ، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، نقابة المهن الرياضية على مبدأ ربط العضوية بالمؤهل الأكاديمي في «التربية الرياضية»، وهو المسمى التقليدي السائد عند إنشاء النقابة. لكن التطور السريع في التعليم الجامعي وتعدد التخصصات المرتبطة بالرياضة، مثل علوم الحركة البشرية، وعلم النفس الرياضي، والصحة والتغذية الرياضية، أفرز واقعاً جديداً لم يعد يتوافق مع النصوص القديمة،،،،

ومن هنا جاءت ضرورة تدخل المشرع لإعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والممارسة المهنية، بما يضمن استدامة جودة الأداء، وحماية المجتمع من الممارسات غير المؤهلة، دون المساس بحرية النقابة في تنظيم شؤون أعضائها.

وأضاف مهران ، أن التعديلات تتسق مع فلسفة مشروع القانون الرامية إلى تحقيق التوازن بين استقلال النقابة في تنظيم شؤونها، وحرص الدولة على الحفاظ على المعايير العلمية والمهنية المعتمدة، من خلال إلزام أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات المتخصصة البديلة للمؤهل الأكاديمي. وهذا يضمن جودة التعليم والتأهيل، ويحد من أي لبس في تطبيق المعايير على المتقدمين للعضوية.

وقال مهران ، أن هذه التعديلات تمثل خطوة تشريعية متوازنة، تحافظ على جودة الممارسة المهنية، وتواكب التطورات الأكاديمية، وتحقق المصلحة العامة، وأدعو زملائي أعضاء المجلس إلى دعم مشروع القانون، بما يضمن تطوير منظومة الرياضة في مصر، ويعزز كفاءة نقابة المهن الرياضية وقدرتها على أداء دورها المنوط بها في حماية الممارسة المهنية وتنمية الكوادر الرياضية المؤهلة.