عاجل
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
إيران: برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

علاء عبد النبي يوافق مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنه يوافق من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ناقشت مشروع تعديل قانون تنظيم وإنشاء نقابة المهن الرياضية، في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للمهن الرياضية في مصر.

وأوضح عبد النبي أن التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز دور نقابة المهن الرياضية، وحماية حقوق أعضائها، والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في المجال الرياضي، بما يتواكب مع تطورات الحركة الرياضية محليًا ودوليًا.

وشدد وكيل لجنة الزراعة والري على أهمية التطبيق السليم للتعديلات التشريعية، بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا ضرورة تدبير الموارد اللازمة لتنفيذ القانون بعد تعديله. كما طالب بأن يكون اعتماد الخبراء من خلال الأكاديمية والوزارة المختصة، وبما يضمن حصولهم على مؤهلات جامعية معتمدة، تحقيقًا لمبدأ الكفاءة والمهنية داخل القطاع الرياضي.

