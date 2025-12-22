علاء عبد النبي يوافق مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

قال النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنه يوافق من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ناقشت مشروع تعديل قانون تنظيم وإنشاء نقابة المهن الرياضية، في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للمهن الرياضية في مصر.

وأوضح عبد النبي أن التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز دور نقابة المهن الرياضية، وحماية حقوق أعضائها، والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في المجال الرياضي، بما يتواكب مع تطورات الحركة الرياضية محليًا ودوليًا.

وشدد وكيل لجنة الزراعة والري على أهمية التطبيق السليم للتعديلات التشريعية، بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا ضرورة تدبير الموارد اللازمة لتنفيذ القانون بعد تعديله. كما طالب بأن يكون اعتماد الخبراء من خلال الأكاديمية والوزارة المختصة، وبما يضمن حصولهم على مؤهلات جامعية معتمدة، تحقيقًا لمبدأ الكفاءة والمهنية داخل القطاع الرياضي.