برلمانية المؤتمر: الشروط التعجيزية للقيد في نقابة المهن الرياضية تحصر ممارسة المهنة في فئة محددة جداً

قال النائب السعيد غنيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الصناعة والتجارة، أن الرياضة اليوم لم تعد مجرد هواية، بل هي "صناعة واستثمار". وهذه التعديلات تكمل الحلقة التشريعية مع قانون الرياضة، ليضع العاملين في المهن الرياضية تحت مظلة قانونية حديثة تحمي حقوقهم وتحدد واجباتهم.

وتساءل غنيم أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد ، هل منح وزارة الشباب والرياضة سلطات إصدار تراخيص بالمزاولة الفنية "تدريب" يتعارض هذا مع لائحة الاتحادات الدولية "FIFA" التي تمنح الاتحادات الوطنية والأهلية وحدها حق منح الرخص التدريبية، تقييد المهنة "بالمؤهل الأكاديمي المتخصص" فقط دون وضع مسارات "توفيق أوضاع" مرنةوهذا قد يؤدى إلى طرد خبرات وطنية نحتاجها في ظل التوسع الرياضي الحالي.

وتابع: الشروط التعجيزية للقيد في النقابات تحصر ممارسة المهن الرياضية في فئة محددة جداً مما يهدد مئات الآلاف من الكوادر الفنية الممارسة فعلياً في الأندية والأكاديميات، والذين اكتسبوا خبراتهم عبر دورات دولية معتمدة وممارسة ميدانية طويلة.

وفي ختام كلمته وافق غنيم علي تعديلات مشروع قانون الرياضية ، وقدم الشكر للجنة الشباب والرياضة على المجهود الكبير الذي بذل في اعداد التقرير ، قائلا: “أولاً أبدي موافقتي على هذه التعديلات”.