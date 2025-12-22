مناقشات داخل جلسة الشيوخ حول تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

شهدت الجلسة العامة للشيوخ مناقشات حول تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

و قال الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية ، استجابة لرئيس مجلس الوزراء بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية، إلى كليات العلوم الرياضية، وهو ما فتح العديد من التخصصات.

وأوضح أن التعديل يكرس ولاية الدولة على المهن الحرة، قائلا: والنقابة هي التي تحدد من ينتمي إليها.

ولفت إيهاب وهبة، إلى أنه من بين إيجابيات تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، التنسيق بين المهن الرياضية، والمجلس الأعلى للجامعات، قائلا: "علشان مش كل من هب ودب يقول أنا معايا تخصص".

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو الذي يحدد هذه التخصصات التي تنضم إلى النقابة.

و من جانبه، أكد النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية: من حسن الطالع أن نناقش اليوم هذا التعديل التشريعي بقانون نقابة المهن الرياضية، في الوقت الذي يدخل المنتخب المصري أولى مواجهاته في بطولة أمم إفريقيا، متمنيا له التوفيق في هذه المسابقة.

وأكد أنه على كل النقابات المهنية مراجعة المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالانضمام إلى عضويتها.

و شدد محمود مسلم، على ضرورة أن يكون هناك شعبة للتسويق الرياضي في نقابة المهن الرياضية.