عضو الشيوخ: 20٪ من الرياضيين خارج نقابة المهن الرياضية بسبب شروط جديدة

حذر الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ من عدم التحاق وانضمام أكثر من ٢٠ % من الرياضيين لنقابة المهن الرياضية لعدم انطباق الشروط المستحدثة بمشروع قانون المهن الرياضية عليهم وبالتالي سيكونون خارج مظلة النقابة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس والذي يناقش مشروع قانون المهن الرياضية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال دعبس لمعالجة هذا الأمر لابد من الموافقة على انضمام كل رياضي حاصل على ميدالية دولية أو اولمبيه أو قارية أو دولية الي نقابة المهن الرياضيه دون أي شروط.

ومن جانبه أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأكد مسلم، في كلمته أن هذه التعديلات تأتي لمواكبة التطورات الأكاديمية والمهنية المتلاحقة في المجال الرياضي، مشيداً بجهود لجنة الشباب والرياضة في إعداد التقرير، تزامناً مع انطلاق أولى مباريات منتخب مصر اليوم، معرباً عن تمنياته للفراعنة بالتوفيق.

ووجه مسلم، تساؤلاً جوهرياً لوزير الشباب والرياضة حول غياب "شعبة التسويق الرياضي" ضمن التخصصات الحالية، مؤكداً أنه لا يمكن تصور منظومة رياضية حديثة دون وجود تسويق احترافي يدير مواردها، مطالباً بضرورة استحداث شعب جديدة تتواكب مع المتغيرات العالمية مثل تحليل الأداء الرياضي.

وشدد مسلم، على ضرورة قيام المجلس الأعلى للجامعات بمراجعة الشهادات والدراسات المتخصصة لضمان جودة الكوادر المنضمة للنقابة، بما يحقق الانضباط المهني المطلوب.

​ويهدف مشروع القانون الذي استعرضه تقرير اللجنة البرلمانية إلى معالجة الفجوة بين الواقع الأكاديمي والتشريعات القديمة، حيث تضمنت التعديلات استبدال مسمى "التربية الرياضية" بعبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" لتوحيد المصطلحات القانونية للمؤهلات العلمية.

وشملت التعديلات نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة المعادلة للدرجات العلمية إلى وزارة الشباب والرياضة، شريطة أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، لضمان أعلى معايير الاعتماد الأكاديمي والمهني.