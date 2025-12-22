صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي، والتي ستقام مساء اليوم الاثنين، ضمن مواجهات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المغرب.



وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة مباراة مصر وزيمبابوي إلى الحكم السنغالي عيسى سي حكمًا للساحة، ويعاونه كلٌّ من مواطنيه جبريل كامارا ونوح بانجورا حكمين مساعدين، فيما يتولى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا مهمة الحكم الرابع، بينما يتواجد الكيني ديكينز مميسا على تقنية الـVAR، وتعاونه الموريشيوسية ماريا ريفيت.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في نهائيات النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم (الإثنين) على ملعب أدار بمدينة أغادير في ختام منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية التي تنطلق في تمام السابعة بمواجهة تجمع بين جنوب أفريقيا وأنجولا على ملعب مراكش.