تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبدالرازق وأوتاكا في قضية الفيديوهات الخادشة
إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر
ابن المنوفية.. وفاة الضحية الخامسة في حادث الطريق الصحراوي ضحية لقمة العيش
48 ساعة أسبوعيا .. ساعات العمل الرسمية للموظفين .. واستثناءات لهؤلاء
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون المهن الرياضية من حيث المبدأ
رسميا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025

حكم مباراة مصر وزيمبابوي
حكم مباراة مصر وزيمبابوي
عبدالله هشام

 أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي، والتي ستقام مساء اليوم الاثنين، ضمن مواجهات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المغرب.


 وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة مباراة مصر وزيمبابوي إلى الحكم السنغالي عيسى سي حكمًا للساحة، ويعاونه كلٌّ من مواطنيه جبريل كامارا ونوح بانجورا حكمين مساعدين، فيما يتولى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا مهمة الحكم الرابع، بينما يتواجد الكيني ديكينز مميسا على تقنية الـVAR، وتعاونه الموريشيوسية ماريا ريفيت.

ويفتتح منتخب مصر مشواره في نهائيات النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم (الإثنين) على ملعب أدار بمدينة أغادير في ختام منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية التي تنطلق في تمام السابعة بمواجهة تجمع بين جنوب أفريقيا وأنجولا على ملعب مراكش.

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

خالد الغندور

خالد الغندور يهنئ حسن مصطفى برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد

حامد حمدان

إعلامي: بتروجيت تلقى عرضًا رسميًا من الدوري الليبي لضم حامد حمدان

منتخب مصر

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

بالصور

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

