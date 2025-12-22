قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمنشأة القناطر
ابن المنوفية.. وفاة الضحية الخامسة في حادث الطريق الصحراوي ضحية لقمة العيش
48 ساعة أسبوعيا .. ساعات العمل الرسمية للموظفين .. واستثناءات لهؤلاء
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون المهن الرياضية من حيث المبدأ
رسميا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
تحقيقات وملفات

زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج

المصريين بالخارج
المصريين بالخارج
إسراء عبدالمطلب

شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 42.8%، لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. 

وتشير هذه البيانات إلى قوة التدفقات المالية الوافدة من المصريين بالخارج وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، خاصة في دعم الاحتياطي النقدي وتحقيق استقرار سعر الصرف.

لطالما شكلت تحويلات المصريين في الخارج شريانًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي الأجنبي وتوفير العملة الصعبة لدعم الواردات، كما تُعد مصدرًا هامًا لمختلف القطاعات الاقتصادية. 

ومنذ تحرير سوق الصرف والسيطرة على المعاملات غير الرسمية، عادت هذه التحويلات لتتدفق بشكل مباشر إلى البنوك ومؤسسات الصرافة الرسمية، مما أتاح تتبعها وتحقيق الاستفادة القصوى منها في تمويل التنمية الاقتصادية.

أداء التحويلات خلال 2025

أوضح بيان البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر وحده، بنسبة 26.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار خلال أكتوبر 2024. 

ويعكس هذا الأداء عودة التدفقات المالية إلى مساراتها الرسمية بعد القضاء على السوق السوداء وضبط سعر الصرف، بما يضمن الشفافية وتحقيق الاستقرار النقدي.

الأسباب والدوافع

يرجع هذا النمو في تحويلات المصريين بالخارج إلى عدة عوامل، من بينها تعزيز الإجراءات التنظيمية للبنوك ومؤسسات الصرافة، وتحسن سعر صرف الجنيه المصري، إضافة إلى تحسن ظروف المصريين العاملين في الخارج وقدرتهم على إرسال الأموال إلى ذويهم في مصر. كما لعبت السياسات الحكومية الداعمة وتشجيع البنوك على تقديم تسهيلات لإرسال التحويلات دورًا كبيرًا في زيادة التدفقات المالية.

تأثير التحويلات على الاقتصاد المصري

تسهم هذه التحويلات بشكل مباشر في دعم الميزان التجاري وتحسين الاحتياطي النقدي للدولة، كما تساعد على تمويل المشروعات التنموية وخفض عجز الموازنة.

 إضافة إلى ذلك، فإن تحويلات المصريين تشكل شبكة أمان اقتصادي للعديد من الأسر، إذ توفر دخلاً ثابتًا يمكن الاعتماد عليه لتلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.

ويُعد الأداء القياسي لتحويلات المصريين بالخارج خلال 2025 مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على جذب العملة الصعبة، كما يعكس استقرار السياسات النقدية وجهود الحكومة في القضاء على السوق السوداء وضبط سعر الصرف. 

ويستمر هذا النمو في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة، مما يضع الاقتصاد الوطني على مسار أكثر استقرارًا وأمانًا في المستقبل.

