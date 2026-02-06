قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
أخبار البلد

قرارات حاسمة لمنع تكرار الحرائق وتحقيق التوازن بين مصدر رزق العاملين في المنظومة ومتطلبات السلامة البيئية والصحية

تكرار الحرائق بمنطقة منشأة ناصر
تكرار الحرائق بمنطقة منشأة ناصر
حنان توفيق

  
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة السابقة للتطوير الحضري والعشوائيات لبحث وضع حلول عاجلة وجذرية للحد من تكرار الحرائق بمنطقة منشأة ناصر وتنظيم أنشطة جمع وفرز وتجهيز المخلفات بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية ، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسيد شحاتة المقدس عن منشية ناصر، والمهندس خليل شعت مدير إدارة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، والمهندس أحمد سعد المدير الفنى لجهاز المخلفات، والدكتور محمد حسن مدير مشروع تلوث الهواء وتغير المناخ ، والدكتورة منى شهاب منسق المشروع.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يأتي في إطار التحرك الحكومي السريع عقب الحريق الذي اندلع داخل مخزن  للوقود البديل (RDF) بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر، وتم التشديد على منع وجود تلك الانشطة (RDF) داخل منشأة ناصر وتنفيذها داخل مصانع تدوير المخلفات المتوافقة مع الاشتراطات  البيئية والمخصصة لذلك، وتحرير محاضر ضد أى مخالف ، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا لتنظيم هذه الأنشطة ووضعها في إطار آمن ومستدام، ويحقق التوازن بين مصدر رزق العاملين في المنظومة ومتطلبات السلامة البيئية والصحية.

وقد ناقشت الدكتورة منال عوض مع الدكتورة ليلى إسكندر المشكلات الناتجة عن ورش أنشطة تخريز البلاستيك والتدوير بمنشأة ناصر، وضرورة وضع حلول لها بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية، وقد وجهت د. منال عوض جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع أصحاب الحرف لإعداد حصر شامل وتصنيف للصناعات الحرفية بمنشأة ناصر، والورش والمخازن الموجودة بالمنطقة، بما يضمن تنظيم المنظومة بشكل رسمي وآمن، ويحد من المخاطر البيئية وحوادث الاشتعال داخل الكتل السكنية.

كما شددت الدكتورة منال عوض  على أهمية عمل مخطط كامل لتطوير تلك الصناعات يشمل الحلول المناسبة، مؤكدة مع الدكتورة ليلى إسكندر على ضرورة تكثيف حملات التوعية بأهمية تعزيز ثقافة الفصل من المنبع لدى المواطن للقضاء على فرز المخلفات العضوية يدويا وتوجيه المخلفات العضوية المفصولة من المنبع الي اماكن معالجتها وأماكن الاستفادة منها، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وخلال الاجتماع اوضح السيد  شحاته المقدس أسباب اندلاع الحريق، مؤكدًا أن غياب التنظيم ووجود أنشطة حرفية مرتبطة بالتدوير داخل المناطق السكنية يتطلبان إعادة تخطيط شامل للمنطقة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، وبما يحقق دمجا آمنا للأنشطة الحرفية مع اشتراطات السلامة البيئية، دون التأثير على مصادر الدخل.

ومن جانبه أكد المهندس خليل شعت أن الحريق الذى وقع بمنشاة ناصر ناتج عن طبيعة النشاط الحرفي بالمنطقة، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم عملية تطوير لتلك الأنشطة لمنع تكرارالحرائق والحفاظ على سلامة المواطنين.

حريق منشأة ناصر حلولًا جذرية لتنظيم أنشطة جمع وفرز وتجهيز المخلفات البلاستيك عمل مخطط كامل تكرار الحرائق بمنطقة منشأة ناصر

