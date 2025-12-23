البيئة: استراتيجية التنمية لشرم الشيخ تمثل التزام مصر بتعزيز السياحة المستدامة

قال الدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، إن استراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ تمثل التزام مصر بحماية البيئة وتعزيز السياحة المستدامة، لذا يعد إطلاق الاستراتيجية اليوم انتقالا من المبادارات الفردية إلى نهج استراتيجي طويل الأجل، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تحول الالتزامات الوطنية والدولية لمصر بما فيها رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ونتائج مؤتمر COP- 27، إلى إجراءات على الواقع.

واوضح أن بالتوازي مع هذه الاستراتيجية، قام خبراء فنيون بإعداد استراتيجية قطاعية متخصصة تتضمن مجالات" الطاقة، إدارة المخلفات الصلبة، إدارة المياة، النقل المستدام، الحفاظ على التنوع البيولوجي"، مؤكدا أن هذه

محاور رئيسية ضمن مشروع حرين شرم، والتي صممت لتتكامل مع الاستراتيجية الشاملة وتدعمها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أطلقته محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع مشروع جرين شرم، في خطوة محورية تعكس تقدم المدينة نحو التحول إلى مدينة خضراء، قادرة على الصمود والاستدامة.

وذلك بحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والسيدة تشيتوسي نوغوتشي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم".