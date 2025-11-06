قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

عباس مساعداً لوزير الإسكان.. وعمارة ومرسي مساعدين لنائب رئيس هيئة المجتمعات

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات بحركة تكليفات وتنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعددٍ من أجهزة المدن، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته.

 ونص القرار الأول لوزير الإسكان على ندب الدكتور مهندس، وليد عباس عبد القوى - النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،  للعمل بوظيفة مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

كما نص القرار الثاني، على تكليف الدكتور أحمد رضا على عليوة عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - معاون المشرف على مكتب الوزير، بالقيام بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بالإضافة إلى ما يكلف به من أعمال أخرى.

وفي قرار ثالث، تم تكليف المهندس محمد مصطفى أحمد مرسى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

ونص قرار رابع على تكليف المهندس محمد عبد الله يوسف محفوظ، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس  ياسر عبد الحليم حسن حسن، رئيس جهاز مدينة السادات، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس محمد عادل أنور محمد السيد، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس أحمد حسن محمد قاسم، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمهندس مصطفى سيد أحمد محمد، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

وزير الاسكان والمرافق شريف الشربيني تنقلات جديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اخبار مصر هيئة التنمية السياحية

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف

أسامة قابيل يرد على فنانة زعمت أن الله أذن لها بخلع الحجاب: القبول بالالتزام

التنمر بين الأطفال ظاهرة سلبية يجب مكافحتها

الأزهر للفتوى: تجاهل تنمر الأطفال خطر يهدد صحتهم النفسية وسلوكهم الاجتماعي

مرصد الأزهر يختتم "بصيرة" في أسيوط بندوة حول دور الإنسانية والتعايش في مواجهة التطرف

مرصد الأزهر يختتم بصيرة في أسيوط بندوة حول دور الإنسانية في مواجهة التطرف الرقمي

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

