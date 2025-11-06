عباس مساعداً لوزير الإسكان.. وعمارة ومرسي مساعدين لنائب رئيس هيئة المجتمعات

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات بحركة تكليفات وتنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعددٍ من أجهزة المدن، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته.

ونص القرار الأول لوزير الإسكان على ندب الدكتور مهندس، وليد عباس عبد القوى - النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل بوظيفة مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية لمدة عام بالإضافة إلى عمله.

كما نص القرار الثاني، على تكليف الدكتور أحمد رضا على عليوة عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - معاون المشرف على مكتب الوزير، بالقيام بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بالإضافة إلى ما يكلف به من أعمال أخرى.

وفي قرار ثالث، تم تكليف المهندس محمد مصطفى أحمد مرسى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

ونص قرار رابع على تكليف المهندس محمد عبد الله يوسف محفوظ، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والمهندس ياسر عبد الحليم حسن حسن، رئيس جهاز مدينة السادات، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس محمد عادل أنور محمد السيد، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس أحمد حسن محمد قاسم، نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمهندس مصطفى سيد أحمد محمد، معاون هندسي لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بالعمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.