أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد نويبع ودهب ويدشن 500 وحدة إسكان بدوي جديدة ويشكر شيخ الأزهر على دعم الأهالي

خلال لقاء المحافظ مع بدو دهب ونويبع
خلال لقاء المحافظ مع بدو دهب ونويبع

عقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لقاءً جماهيريًا موسعًا في مدينتي نويبع ودهب، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ البدو وأعضاء مجلس الشيوخ، لمتابعة مشروعات التنمية والاستماع إلى مطالب المواطنين.
​وخلال اللقاء، استعرض المحافظ جهود الدولة لتلبية المطالب السابقة، مُعلنًا عن تنفيذ 500 وحدة إسكان بدوي بمدينة دهب، كجزء من خطة إنشاء 2000 وحدة سكنية متكاملة على مستوى المحافظة لحل مشكلة الإسكان. 

كما أشار إلى خطة المحافظة لزيادة عدد آبار مياه الشرب في التجمعات البدوية لضمان توفير مصدر دائم وآمن للمياه.
​وأكد المحافظ أن سيناء تشهد حاليًا طفرة سياحية، حيث ارتفعت نسب الإشغالات إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد المصري.
​وفي لفتة مجتمعية وإنسانية، قدم المحافظ الشكر  لفضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مثمنًا الدعم الإنساني والمجتمعي المستمر الذي يقدمه بيت الزكاة والصدقات المصري لأبناء المحافظة،

 مؤكدًا أن هذا الدعم يجسد الدور الوطني للأزهر الشريف. كما كرَّم المحافظ عددًا من حفظة القرآن الكريم من أبناء نويبع تشجيعًا على التميز الديني.
​واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على استمرار العمل لتحقيق "حياة كريمة لكل مواطن على أرض المحافظة"، مُشددًا على استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان البدوي والمياه، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص العمل، ومتابعة تنفيذ التنمية الشاملة في جميع مدن سيناء.
 

جنوب سيناء دهب نويبع لقاء المحافظ شيخ الأزهر

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

د. عواد العنزي خلال إلقاء كلمته

عواد العنزي: نتعاون مع الأزهر لتبادل الخبرات في تعزيز الوسطية ومجابهة المغالاة

كيف تعرف أن طفلك يتعرض للتنمر في مدرسته

كيف تعرف تعرض طفلك للتنمر في مدرسته .. وماذا تفعل؟ الأزهر يوضح

جانب من الدورة التدريبية

عباس شومان: المواريث علمٌ للفهم والتطبيق وليس للحفظ

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

