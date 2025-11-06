محافظ جنوب سيناء يتفقد نويبع ودهب ويدشن 500 وحدة إسكان بدوي جديدة ويشكر شيخ الأزهر على دعم الأهالي

عقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لقاءً جماهيريًا موسعًا في مدينتي نويبع ودهب، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ البدو وأعضاء مجلس الشيوخ، لمتابعة مشروعات التنمية والاستماع إلى مطالب المواطنين.

​وخلال اللقاء، استعرض المحافظ جهود الدولة لتلبية المطالب السابقة، مُعلنًا عن تنفيذ 500 وحدة إسكان بدوي بمدينة دهب، كجزء من خطة إنشاء 2000 وحدة سكنية متكاملة على مستوى المحافظة لحل مشكلة الإسكان.

كما أشار إلى خطة المحافظة لزيادة عدد آبار مياه الشرب في التجمعات البدوية لضمان توفير مصدر دائم وآمن للمياه.

​وأكد المحافظ أن سيناء تشهد حاليًا طفرة سياحية، حيث ارتفعت نسب الإشغالات إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد المصري.

​وفي لفتة مجتمعية وإنسانية، قدم المحافظ الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مثمنًا الدعم الإنساني والمجتمعي المستمر الذي يقدمه بيت الزكاة والصدقات المصري لأبناء المحافظة،

مؤكدًا أن هذا الدعم يجسد الدور الوطني للأزهر الشريف. كما كرَّم المحافظ عددًا من حفظة القرآن الكريم من أبناء نويبع تشجيعًا على التميز الديني.

​واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على استمرار العمل لتحقيق "حياة كريمة لكل مواطن على أرض المحافظة"، مُشددًا على استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان البدوي والمياه، وتطوير الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص العمل، ومتابعة تنفيذ التنمية الشاملة في جميع مدن سيناء.

