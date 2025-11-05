مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية

نفت مديرية الإسكان بمحافظة بني سويف صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلقي أوراق المواطنين للتقديم في وحدات إسكان اجتماعي بعدد من مراكز المحافظة، مؤكدة أن هذه الإعلانات غير صحيحة تماماً ولا تمت بصلة لأي جهة رسمية تابعة لوزارة الإسكان أو المحافظة.

وأوضح المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان ببني سويف أن أحد الأشخاص ويدعى م. إ. ف. قام بنشر إعلان عبر إحدى الصفحات على موقع “فيس بوك” يفيد باستقباله أوراق التقديم لتخصيص وحدات سكنية بمواقع (سدس الأمراء – الفشن – الواسطى – النويرة)، مدعياً وجود مبادرة “تخصيص مباشر” بأسعار مخفضة تبلغ 350 ألف جنيه للوحدة، دون اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة، وهو ما يُعد تضليلاً للمواطنين ومخالفة جسيمة للقانون.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي داخل محافظة بني سويف مملوكة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهو الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن أي طروحات أو تخصيصات لهذه الوحدات، وأن أي إعلان يصدر من غير الجهات الرسمية يعد عملاً غير مشروع يستوجب المساءلة القانونية.

وأضاف أن المديرية لم تُفوِّض أي شخص أو جهة لاستقبال طلبات المواطنين أو التقديم في مشروعات الإسكان الاجتماعي، محذراً المواطنين من التعامل مع أي صفحات أو أفراد يدّعون صفة غير حقيقية أو يروجون لمبادرات تخصيص مباشر أو أسعار غير معتمدة من الجهات المختصة.

وأشار وكيل الإسكان إلى أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية، تمهيدا لإحالة الموضوع للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحات والأشخاص الذين نشروا تلك الإعلانات المضللة، حفاظاً على حقوق المواطنين وهيبة مؤسسات الدولة.

واختتم وكيل وزارة الإسكان بيانه بالتأكيد على أن أي طروحات أو تخصيصات للوحدات السكنية يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية لوزارة الإسكان أو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داعياً المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع غير الجهات الرسمية.



