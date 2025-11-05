قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكين ترفع الرسوم الجمركية عن الواردات الأمريكية
تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. ضبط مصنع بدون ترخيص وضبط سلع منتهية الصلاحية بالواسطى

مضبوطات بني سويف
مضبوطات بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحال تداول السلع الغذائية، لضمان جودة المنتجات المتداولة وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للغش التجاري أو التلاعب في السلع المدعمة أو السلع المخالفة للمواصفات الصحية، وأن الأجهزة الرقابية تواصل عملها بشكل يومي للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول الآمن للسلع الغذائية ومستلزماتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على سلامة المستهلك.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الأستاذ محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، بشأن نتائج الحملة التموينية التي تم تنفيذها بمركز الواسطى، حيث أوضح التقرير أنه تم تشكيل حملة مكبرة بناءً على توجيهات وكيل الوزارة ومتابعة وكيل المديرية، وتحركت الحملة تحت إشراف مدير إدارة تموين الواسطى، بمشاركة مفتشي الإدارة، لتنفيذ جولة رقابية موسعة شملت عددًا من المواقع التجارية ومخازن السلع والمحال الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص، تم التحفظ خلاله على 36 ألف قطعة حلوى مجهزة للتداول، إضافة إلى طن من السكر المستخدم في التصنيع، كما تم تحرير 9 محاضر متنوعة شملت: محضر لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية، تم خلاله التحفظ على 156 زجاجة عصير، ومحضر لحيازة سلع مجهولة المصدر تضمنت 100 قطعة حلوى "لوليتا" دون بيانات أو فواتير، و3 محاضر لمستودعات غاز لعدم الإعلان عن الأسعار وغلق مستودع أثناء مواعيد العمل الرسمية، إلى جانب تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بنشاط تداول المواد الغذائية.

بني سويف تموين بني سويف الواسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. بوابة الحضارة المصرية إلى العالم الحديث

محافظ أسيوط يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية

محافظ أسيوط يبحث مع نائب مساعد وزير الخارجية افتتاح مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية

صورة ارشيفية

لعنة الفراعنة بين الأسطورة والعلم .. حكاية بدأت من جدار مقبرة توت عنخ آمون

بالصور

تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد