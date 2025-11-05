بني سويف.. ضبط مصنع بدون ترخيص وضبط سلع منتهية الصلاحية بالواسطى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحال تداول السلع الغذائية، لضمان جودة المنتجات المتداولة وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للغش التجاري أو التلاعب في السلع المدعمة أو السلع المخالفة للمواصفات الصحية، وأن الأجهزة الرقابية تواصل عملها بشكل يومي للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول الآمن للسلع الغذائية ومستلزماتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على سلامة المستهلك.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الأستاذ محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، بشأن نتائج الحملة التموينية التي تم تنفيذها بمركز الواسطى، حيث أوضح التقرير أنه تم تشكيل حملة مكبرة بناءً على توجيهات وكيل الوزارة ومتابعة وكيل المديرية، وتحركت الحملة تحت إشراف مدير إدارة تموين الواسطى، بمشاركة مفتشي الإدارة، لتنفيذ جولة رقابية موسعة شملت عددًا من المواقع التجارية ومخازن السلع والمحال الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص، تم التحفظ خلاله على 36 ألف قطعة حلوى مجهزة للتداول، إضافة إلى طن من السكر المستخدم في التصنيع، كما تم تحرير 9 محاضر متنوعة شملت: محضر لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية، تم خلاله التحفظ على 156 زجاجة عصير، ومحضر لحيازة سلع مجهولة المصدر تضمنت 100 قطعة حلوى "لوليتا" دون بيانات أو فواتير، و3 محاضر لمستودعات غاز لعدم الإعلان عن الأسعار وغلق مستودع أثناء مواعيد العمل الرسمية، إلى جانب تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بنشاط تداول المواد الغذائية.