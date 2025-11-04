بني سويف: إزالة 840 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ضمن الموجة 27

أعلن محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، إزالة 840 حالة تعد (258 حالة تعد على أملاك دولة و582 حالة تعد على أراض زراعية)، منذ إنطلاق المرحلة الثالثة للموجة 27 في 4 أكتوبر الماضي وحتى الآن في ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات بمراكز المحافظة، طبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن ذلك جاء عقب إطلاع المحافظ، على تقرير بشأن خطة سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم تمديدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية، حتى 30 نوفمير الجاري، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب.

