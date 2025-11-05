آلاف المواطنين في ختام مؤتمر «مستقبل وطن بني سويف» الانتخابي لدعم القائمة الوطنية ومرشحي الفردي|صور

اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، مؤتمراتها الانتخابية لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية، في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل في محافظة بني سويف، وسط حضور من الكوادر التنظيمية والمواطنين تخطى5 آلاف مواطن.

وشهد المؤتمر حضور النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، والنائب أحمد محسن مبارك، والنائب نادر يوسف نسيم عضوا مجلس الشيوخ.

وكذلك مرشحي القائمة الوطنية، الدكتور محمد سيد جنيدي والدكتورة منى عبد الله، والدكتورة هبة عبد العظيم، وايه الفيومي، والسادة أعضاء هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف وأمانات المراكز والوحدات الحزبية.

كما شهد المؤتمر حضور مرشحي الحزب على المقاعد الفردية عن حزب مستقبل وطن بدوائر المحافظة، وهم: يوسف شعبان الجميل، مرشح الحزب بالدائرة الأولى (بندر ومركز بني سويف)، وأحمد إبراهيم الجنيدي، مرشح الحزب بالدائرة الثانية (مركزي ناصر والواسطى)، والنائب طه الناظر، والنائب عبد الله مبروك، مرشحي الحزب بالدائرة الرابعة (ببا والفشن وسمسطا)،

يأتي المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية التي نظمها الحزب في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار خطته لدعم مرشحي القائمة والفردي والتواصل المباشر مع المواطنين.

وتخلل المؤتمر كلمات للمرشحين أكدوا خلالها دعمهم الكامل لمسيرة الدولة التي تشهد مرحلة من التنمية والاستقرار، في ظل دولة ترسخ مبادئ القانون وتدعم المؤسسات، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعرب المرشحون عن خالص شكرهم لأهالي محافظة بني سويف على احتشادهم الكبير ودعمهم لمرشحي الحزب والقائمة الوطنية، مؤكدين أنهم سيكونون على قدر المسؤولية وثقة أبناء محافظة بني سويف.

كما أعرب الحاضرون عن تأييدهم ودعمهم لمرشحي الحزب والقائمة الوطنية، مؤكدين ثقتهم في قدرتهم على تمثيل أبناء بني سويف تحت قبة البرلمان والمضي قدمًا في دعم جهود الدولة نحو البناء والتنمية.