محافظات

توزيع 360 كيلو لحوم مجانًا وتوصيلها لمنازل المستحقين بمركز ناصر بني سويف

نجحت جمعية الأورمان، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، فى توزيع 360  كيلو من اللحوم البلدى على الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرية الحمام مركز ناصر فى محافظة بنى سويف، وتوصيلها إلى بيوت ومنازل المستحقين.

وأكدت هبة مصطفى الجلالى، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي، والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سوبف، مشيدًة بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه اوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة بني سويف.

وأضاف شعبان، أن جمعية الاورمان واحدة من اهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع اللحوم وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

بني سويف محافظة بني سويف اورمان بني سويف

