محافظات

بني سويف تشهد أكبر مؤتمر انتخابي بحضور مرشحي التحالف والقائمة

مؤتمر التحالف ببني سويف
مؤتمر التحالف ببني سويف

وجه النائب هشام سليم، المرشح بدائرة جنوب بني سويف عن حزب حماة الوطن ، رسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس عيد الفتاح السيسي علي الجهود المبذولة لبناء الدولة المصرية وتحقيق التنمية في مختلف مناحي الحياة، مهنئا فخامته بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي رسم صورة رائعة للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذي عقده حزب حماة الوطن بحضور أمين الحزب بمحافظة بني سويف برعاية النائب هشام سليم لدعم مرشحي التحالف الوطني علي المقاعد الفردي والقائمة بحضور كلا من النائب عبد الله مبروك والنائب طه الناظر مرشحي حزب مستقبل وطن، والمهندس أحمد شكري ونهي الأزهري مرشحي حزب حماة الوطن، وقال "سليم "إن التعددية السياسية تخلق حالة من التوافق المجتمعي، وتؤسس لتجربة ديمقراطية شهد بها القاصي والداني.

وأضاف أنه يدعو الله تعالي أن يوفقه وان يكتب له الخير وأن يحظي بدعم أبناء دائرة جنوب بني سويف الشرفاء (ببا سمسطا الفشن)، مؤكدا أنه يتعهد أمام الله والمواطنين أن يبذل قصاري الجهد ليكون علي قدر الأمانة.

واشاد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، بكثافة الحضور وجودة التنظيم، موجها الشكر للنائب هشام سليم ولكل أعضاء أمانة حزب حماة الوطن في مركز ببا، ولكل أبناء ببا وسمسطا والفشن حضور المؤتمر.

وقال جعفر إن مركز ببا يعلم أبناء بني سويف فنون السياسة، وأن مركز ببا يزخر بالكوادر السياسية، وأن هذا الحضور الكثيف دليل قاطع علي الشعبية الكبيرة التي يحظي بها مرشحي التحالف بجنوب بني سويف وعلي رأسهم صاحب الحفل النائب هشام سليم.

وحرص النائب عبد الله مبروك، مرشح حزب مستقبل وطن علي المقاعد الفردي بدائرة جنوب بني سويف، علي التأكيد علي أن مرشحي التحالف الوطني الثلاث علي قلب رجل واحد، داعيا أبناء الدائرة للوقوف خلف المرشحين الثلاث.

ومن جانبه قال النائب طه الناظر أبن مركز الفشن ومرشح حزب مستقبل وطن علي المقعد الفردي، إنه يفخر بالتواجد بين أبناء مركز ببا المحترمين، وأنه ينتظر هذه الحشود يومي ١٠ و١١ للتصويت لمرشحي التحالف الوطني والقائمة الوطنية من أجل مصر.

بني سويف التحالف ببني سويف ببا ببني سويف

