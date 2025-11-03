إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث انقلاب دراجة بخارية في بني سويف

أصيبت أسرة مكونة من 4 أشخاص، “زوجين وطفليهما” ،بإصابات مختلفة اليوم الإثنين إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الصحارة بمركز بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الصحارة بمركز بني سويف نتج عنه إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم؛ رحمة محمد أحمد 25 عامًا، اشتباه كسر بالقدم الأيسر، وزوجها، مجمود قرنى شحاته 31 عامًا، جرح قطعي بالقدم الأيسر، وطفلتيهما، آيات محمود قرنى 7 أعوام، جرح قطعى وسحجات، مكة محمود قرنى 4 أعوام جرج قطعى وسحجات