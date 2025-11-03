قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
محافظات

إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث انقلاب دراجة بخارية في بني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي

أصيبت أسرة مكونة من 4 أشخاص، “زوجين وطفليهما” ،بإصابات مختلفة اليوم الإثنين إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الصحارة بمركز بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الصحارة بمركز بني سويف نتج عنه إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.


ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم؛ رحمة محمد أحمد 25 عامًا، اشتباه كسر بالقدم الأيسر، وزوجها، مجمود قرنى شحاته 31 عامًا، جرح قطعي بالقدم الأيسر، وطفلتيهما، آيات محمود قرنى 7 أعوام، جرح قطعى وسحجات، مكة محمود قرنى 4 أعوام جرج قطعى وسحجات

بني سويف الفشن ببا

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
لمبة سائل التبريد
أشرف عبد الباقي
مكملات تبني العضلات.. أم تهدم الجسم؟
