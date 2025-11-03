كلية الإعلام بجامعة بني سويف تطلق حملة "كيمِت" لإحياء الهوية المصرية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير

أطلق قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة بني سويف حملة توعوية بعنوان "كيمِت"، تهدف إلى إحياء الهوية المصرية وتعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الشباب.

وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور حماده محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح مكاوي، عميد الكلية، والدكتورة نسرين حسام الدين، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نهى التلاوي، رئيس القسم.

وأكد الدكتور طارق علي أن الحملة تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الإبداع الطلابي وتشجيع المبادرات الشبابية الهادفة التي تعزز الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن حملة "كيمِت" تسعى إلى إبراز التراث والفن المصري كقوة ناعمة تعبّر عن حضارة مصر العريقة، من خلال الدمج بين الأصالة والحداثة بروح إبداعية معاصرة.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى غرس روح الانتماء والفخر الوطني لدى الشباب، وتنمية الثقافة البصرية وتعزيز ارتباطهم بتاريخهم الفني والحضاري باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالحضارة المصرية، ودور الجامعات في بناء جيل واعٍ بثقافته وتاريخه.

وأوضح الدكتور ممدوح مكاوي أن الحملة تأتي استكمالًا لعدد من المبادرات السابقة التي أطلقتها الكلية لدعم الهوية الثقافية والفنية، بمشاركة مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان الذين قدّموا رؤية شبابية مبتكرة تجسّد عراقة الحضارة المصرية في ثوب حديث يعكس روح الإبداع والانتماء الوطني.