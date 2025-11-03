قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
كلية الإعلام بجامعة بني سويف تطلق حملة "كيمِت" لإحياء الهوية المصرية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

 أطلق قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة بني سويف حملة توعوية بعنوان "كيمِت"، تهدف إلى إحياء الهوية المصرية وتعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الشباب.
وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور حماده محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح مكاوي، عميد الكلية، والدكتورة نسرين حسام الدين، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نهى التلاوي، رئيس القسم.

وأكد الدكتور طارق علي أن الحملة تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الإبداع الطلابي وتشجيع المبادرات الشبابية الهادفة التي تعزز الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن حملة "كيمِت" تسعى إلى إبراز التراث والفن المصري كقوة ناعمة تعبّر عن حضارة مصر العريقة، من خلال الدمج بين الأصالة والحداثة بروح إبداعية معاصرة.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى غرس روح الانتماء والفخر الوطني لدى الشباب، وتنمية الثقافة البصرية وتعزيز ارتباطهم بتاريخهم الفني والحضاري باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالحضارة المصرية، ودور الجامعات في بناء جيل واعٍ بثقافته وتاريخه.

وأوضح الدكتور ممدوح مكاوي أن الحملة تأتي استكمالًا لعدد من المبادرات السابقة التي أطلقتها الكلية لدعم الهوية الثقافية والفنية، بمشاركة مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان الذين قدّموا رؤية شبابية مبتكرة تجسّد عراقة الحضارة المصرية في ثوب حديث يعكس روح الإبداع والانتماء الوطني.

