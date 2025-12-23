قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
شوبير: الفوز على زيمبابوي بداية جيدة.. ومباراة جنوب إفريقيا حاسمة
أخبار البلد

تعاون مصري مع الصين في التعدين والتصنيع المرتبط بالمواد النووية

وزير الكهرباء خلال اللقاء
وزير الكهرباء خلال اللقاء
وفاء نور الدين

 التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مستهل زيارته الى العاصمة الصينية بكين، وتشينج دافانج، رئيس مجموعة "نورينكو China North Industries Corporation (NORINCO)"، العاملة فى مجالات الصناعات الاستراتيجية والدفاعية، والبترول، والمعادن، والهندسة الدولية، والمنتجات المدنية المتخصصة، والاستثمار في الصناعات الاستراتيجية الناشئة.

تم بحث التعاون المشترك في مجالات الاستكشاف والتعدين والتصنيع المرتبط بالمواد النووية، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية، وبناء القدرات البشرية، بما يدعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتطرق اللقاء الذى انعقد بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور هانى جمال أستاذ هندسة الفلزات بهيئة المواد النووية، سبل العمل المشترك في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات الدولية، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتعاون فى استخلاص العناصر والمواد الاستراتيجية النادرة، وفرص التعاون فى مجال اختصاص هيئة المواد النووية، بما يشمل دراسات الاستكشاف والاستخراج والفصل والتصنيع وغيرها،

تطرق اللقاء إلى أهمية التعاون وتحديد الأطراف المعنية لدراسة الصيغة المناسبة للجانبين، وضرورة الإسراع فى ظل توافر الدراسات اللازمة، وشملت المناقشات التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، خاصة مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وأنظمة تخزين الطاقة، والتوسع في حلول الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر للتحول الطاقي وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وأكد الجانبان أن الاجتماع يأتي في إطار العلاقات الممتدة والمتميزة والشراكة بين مصر والصين، وكذلك العمل المشترك لتعزيز العلاقات بين الدولتين، ودعم التعاون في قطاعات الطاقة المختلفة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

قال الدكتور محمود عصمت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة حريصة على فتح آفاق تعاون جاد ومستدام مع الشركات العالمية ذات الخبرات المتقدمة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويسهم في توطين الصناعة، وتعظيم المكون المحلي، مشيرا إلى استمرار العمل على توطين التكنولوجيا الصينية الحديثة لتعدين واستخلاص الخامات والعناصر الاقتصادية الحرجة فى إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من الخامات الارضيّة، مشيدا بخبرات الشركة الصينية والتكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها، وانجازات الشركة فى مجالات استكشاف، وتطوير، وإنتاج، وتجارة، موارد النفط، والمعادن، والخامات الأرضية، والعناصر النادرة، والنجاح الذي تم تحقيقه في بناء مشروعات كبرى رائدة للخامات الأرضية في دول عديدة، وكذلك النتائج الملحوظة في مجال القدرات الإنتاجية، والمعدات والتكنولوجيا الخاصة باستخلاص كافة المواد والمعادن، والعناصر الحرجة.

من جانبه، أعرب رئيس مجموعة شركات "نورينكو" الصينية عن اهتمام الشركة بتوسيع تواجدها في السوق المصرية، واستعدادها للتعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة في تنفيذ مشروعات مشتركة ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة التعدين المواد النووية وزارة الكهرباء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

تكافل وكرامة

يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة

مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي

نيسان

نيسان تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة فجأة

مرسيدس

فضـ.ـيحة ديزل جيت التي تورطت فيها مرسيدس وكلفت الشركة 150 مليون دولار

أخبار التكنولوجيا..

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن رسميا موعد إطلاق Xiaomi 17 Ultra وأرخص 5 هواتف ذكية في السوق المصري

بالصور

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

