محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة خلال أكتوبر الماضي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات والملفات الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يمثل مكوّنًا رئيسيًا في البنية الاقتصادية للمحافظة، ويعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التوسع في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم المزارعين، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يلبي توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الدوري الذي عرضه المهندس أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة، متضمنًا ملخصًا لجهود ومدخلات مديرية الزراعة خلال شهر أكتوبر الماضي، وما شملته من أعمال رقابية وإرشادية وتنفيذية وتدخلات فورية لحل المشكلات الميدانية.

وأوضح التقرير أن إدارة الإرشاد الزراعي واصلت أنشطتها التوعوية، حيث تم تنفيذ 8 ندوات بمختلف مراكز المحافظة استفاد منها أكثر من 320 مزارع، وركزت الندوات على موضوعات ترشيد استهلاك المياه، ومكافحة القوارض، ومحاصيل القمح والقطن، بالإضافة إلى موضوعات التوعية المجتمعية مثل محو أمية المزارعين وتنظيم الأسرة، إلى جانب تنفيذ 4 زيارات حقلية وتدريب ميداني ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية، يستهدف دعم قدرات الروابط الزراعية والجمعيات الأهلية المشاركة في تنمية المجتمعات الريفية.

وفيما يتعلق بقطاع الإنتاج الحيواني، تضمن التقرير إصدار 12 ترخيصًا لمحال الأعلاف، وإجراء 19 معاينة لمزارع إنتاج حيواني، و23 معاينة لمزارع دواجن، فضلًا عن تنفيذ حملة مرورية للتفتيش على محال الأعلاف للتأكد من التراخيص ومدى صلاحية الأعلاف المتداولة.

كما أشار التقرير إلى أن المديرية واصلت حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 25 أكتوبر الماضي إزالة 380 حالة تعدٍ في المهد على مساحة تجاوزت 13 فدانًا و21 قيراطًا، مع استمرار حملات الرصد والمتابعة لحالات التعدي الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مجال البساتين، شملت الجهود متابعة لجان فحص زراعات الموز بمراكز ببا والفشن وبني سويف، وحضور ندوة إرشادية بمركز البحوث الزراعية بسدس تناولت أهم المعاملات لمحصولي البصل والثوم، بالإضافة إلى استخراج 10 تراخيص صوب زراعية بمركز إهناسيا، وإعداد بيان خاص بمحصول الطماطم للموسم الحالي، فضلًا عن بدء التجهيز للحصر السنوي لعدد من المحاصيل البستانية.

أما إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة فقد نفذت حملات تفتيشية موسعة بمركزي الفشن وإهناسيا، وشملت المرور على الأراضي الزراعية، ومحال الأسمدة والمبيدات، ومحال الأعلاف، والجمعيات الزراعية، وأسفرت الحملة عن المرور على 45 محل أعلاف تبيّن صلاحية المنتجات المعروضة بها، و43 محلًا لتجارة الأسمدة والمبيدات، تم خلالها تحرير محاضر للمخالفين غير المرخصين وضبط سيارة محملة بمبيدات غير مسجلة، كما شملت المتابعة مراجعة 33 جمعية زراعية لمتابعة صرف حصص الأسمدة، وعلى الجانب الآخر، أسفرت الحملة بمركز إهناسيا عن المرور على 65 محل أعلاف و72 محل أسمدة ومبيدات، إضافة إلى متابعة 36 جمعية زراعية.

وفيما يخص إدارة الأراضي والمياه، تناول التقرير عددًا من التدخلات لحل شكاوى المزارعين المتعلقة بتطهير المساقي وتعديات الصرف الصحي على المجاري المائية، إضافة إلى إعداد بيانات الاحتياجات المائية للسنة الزراعية 2025/2026، والمشاركة في اجتماعات مشتركة مع وزارتي الري والزراعة بشأن إدارة الموارد المائية، كما واصلت الإدارة أعمال فحص الشكاوى والحصر الميداني للمساقي الخصوصية، والمشاركة بندوات توعوية حول ترشيد استخدام مياه الري.

وفي قطاع الأراضي الجديدة، أفادت المديرية بأنها انتهت من إعداد بيان تقدير المحاصيل الصيفية للعام الزراعي 2025، مع متابعة اعتماد الحيازات الزراعية على منظومة كارت الفلاح للموسم الشتوي الجديد، بينما واصلت إدارة المكافحة المرور على الزراعات الصيفية بمركزي بني سويف وناصر لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل، وتنفيذ دورات تدريبية لمطبقي المبيدات، وحملات تفتيش على محال المبيدات غير المرخصة، إلى جانب تنفيذ برنامج تدريبي حول إدارة الملوثات العضوية والتخلص الآمن من رواكد المبيدات.

فيما تناول التقرير موقف محصول بنجر السكر، حيث بلغت المساحة المزروعة 30 ألفًا و880 فدانًا من إجمالي 31 ألفًا و593 فدانًا متعاقدًا عليها لمصنعي الفيوم والقناة، كما أوضح التقرير أن إجمالي عدد الاستمارات المسجلة على منظومة كارت الفلاح بلغ 272 ألفًا و926 استمارة، فيما بلغ عدد الاستمارات المعتمدة 272 ألفًا و326 حتى الآن.

وأشار التقرير إلى الاجتماعات الدورية التي عقدها وكيل وزارة الزراعة مع مديري الإدارات بالمديرية ورؤساء الإدارات الزراعية بالمراكز، والتي تناولت متابعة تنفيذ خطة العمل، والبدء في الاستعداد للمرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع" التي تستهدف زراعة 105 آلاف فدان قمح بالتنسيق مع الجهات الشريكة، فضلًا عن متابعة أعمال لجنة الإيجارات، ومشروع الابتكار الزراعي، وغيرها من الملفات المتصلة بزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمزارعين.