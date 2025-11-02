أخبار بني سويف|تحرير 300 محضر مخالفات للمخابز والأسواق والجامعة تحصد المرتبة 10 محليًا و28 أفريقيًا

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :



تحرير 300 محضر مخالفات للمخابز والأسواق والمستودعات ومحطات الوقود في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 25 حتى 31 أكتوبر 2025، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جامعة بني سويف تحصد المرتبة 10 محليا و28 أفريقيا في تصنيف ليدن التقليدي

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، حصول الجامعة على المرتبة 11 على مستوي الجامعات المصرية و الـ 36 على مستوي الجامعات الإفريقية ، و الـمرتبة 1108 عالميا ، وذلك فى تصنيف ليدن (Leiden Ranking Open Edition).

وأوضح الدكتور طارق ، أن الجامعة حققت ايضاً في التخصصات محلياً المرتبة الـ 8 في (العلوم الفيزيائية والهندسية) والمرتبة الـ 12 في (العلوم الحيوية الطبية والعلوم الصحية) والمرتبة الـ 13 في (علوم الحياة وعلوم الأرض) وحققت المرتبة 21 في (العلوم الرياضية وعلوم الحاسب الآلي)، لافتا الى أن هذة النتائج المتميزة تعكس الجهود المبذولة في تطوير البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي، وهو ما يؤكد مكانة الجامعة المتقدمة محليًا وإقليميًا ودولياً.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تصنيف ليدن (Leiden Ranking Open Edition) يعتمد على بيانات حديثة من قاعدة (Open Alex)، ويوفر مؤشرات متعددة الأبعاد للأداء الجامعي تشمل التأثير العلمي والتعاون والنشر المفتوح، كما يعرض التصنيف مؤشرات مطلقة ونسبية معاً لتقديم صورة متكاملة للأداء الأكاديمي. ويستند إلى بيانات دقيقة وشفافة عن البحث العلمي في الجامعات، مما يضمن موضوعية واستقلالية النتائج.