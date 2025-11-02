قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهولندي آرني سلوت: وصول صلاح إلى 250 هدفًا مع نادٍ واحد «أمر هائل»
محسن صالح: الأهلي بحاجة لتدعيم شامل والمنافسة على السوبر بينه وبين بيراميدز
متى لا تُقبل صلاة الفجر؟ .. وما حكم تأخيرها وسنتها إلى الشروق
التنمية المحلية: اليوم انطلاق الأسبوع التدريبي الـ13 بمركز سقارة بمشاركة 450 متدربًا
اشربها قبل النوم.. 10 مشروبات ليلية مذهلة لإنقاص الوزن وحرق الدهون
إنجاز مشرف رغم الهزيمة.. وزير الرياضة يشيد بمنتخب ناشئي اليد بعد التتويج بالمركز الثاني عالميًا
أرواح أجدادنا لسه حوالينا.. منى زكي عن افتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة إني مصرية
رغم وقف إطلاق النار.. استشهاد 3 أشخاص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية في لبنان
مبروك لمصر هذا الإنجاز.. السفارة الألمانية بالقاهرة تصدر بيانًا حول افتتاح المتحف المصري الكبير
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على أستون فيلا
ريال سوسيداد يحقق فوزاً مثيراً على أتلتيك بيلباو 3 - 2 في الدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: موسيقى حفل المتحف المصري استغرقت 6 أشهر .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف|تحرير 300 محضر مخالفات للمخابز والأسواق والجامعة تحصد المرتبة 10 محليًا و28 أفريقيًا

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :


تحرير 300 محضر مخالفات للمخابز والأسواق والمستودعات ومحطات الوقود في بني سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 25 حتى 31 أكتوبر 2025، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جامعة بني سويف تحصد المرتبة 10 محليا و28 أفريقيا في تصنيف ليدن التقليدي
  أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، حصول الجامعة على المرتبة 11 على مستوي الجامعات المصرية و الـ 36 على مستوي الجامعات الإفريقية  ، و الـمرتبة  1108 عالميا ، وذلك فى تصنيف ليدن (Leiden Ranking Open Edition).

   وأوضح الدكتور طارق ، أن الجامعة حققت ايضاً  في التخصصات محلياً المرتبة الـ 8 في (العلوم الفيزيائية والهندسية) والمرتبة الـ 12 في (العلوم الحيوية الطبية والعلوم الصحية) والمرتبة الـ 13 في (علوم الحياة وعلوم الأرض) وحققت المرتبة 21 في (العلوم الرياضية وعلوم الحاسب الآلي)، لافتا الى أن هذة  النتائج المتميزة تعكس الجهود المبذولة في تطوير البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي، وهو ما يؤكد مكانة الجامعة المتقدمة محليًا وإقليميًا ودولياً.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تصنيف ليدن (Leiden Ranking Open Edition) يعتمد على بيانات حديثة من قاعدة (Open Alex)، ويوفر مؤشرات متعددة الأبعاد للأداء الجامعي تشمل التأثير العلمي والتعاون والنشر المفتوح، كما يعرض التصنيف مؤشرات مطلقة ونسبية معاً لتقديم صورة متكاملة للأداء الأكاديمي. ويستند إلى بيانات دقيقة وشفافة عن البحث العلمي في الجامعات، مما يضمن موضوعية واستقلالية النتائج.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

حفل المتحف المصري الكبير

بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير

الرئيس السيسي

رسالة من الرئيس السيسي لقادة العالم قبيل افتتاح المتحف الكبير

الرئيس السيسي

بث مباشر | الرئيس السيسي يصل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الذهب

تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

ترشيحاتنا

المتحف الكبير

كيف استخدم المصريون الذكاء الاصطناعي في افتتاح المتحف الكبير؟

المتحف المصري الكبير

طارق نور: حفل افتتاح المتحف الكبير فخر لكل مصري

بسام راضي

سفير مصر: قاعة توت عنخ آمون أكثر ما يسأل عنه الإيطاليون

بالصور

كسر الترقوة .. إصابة شائعة تسبب ألمًا حادًا في الكتف وتحد من الحركة

ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟
ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟
ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟

كيف تخسر وزنك بأمان دون أدوية أو جراحات؟ وصفة طبيعية بدون عمليات

طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح

بالفضي اللامع .. شاهد إطلالة شريهان في حفل المتحف المصري الكبير

شريهان
شريهان
شريهان

بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد