وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
محافظات

جامعة بني سويف تحصد المرتبة 10 محليا و28 أفريقيا في تصنيف ليدن التقليدي

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

  أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، حصول الجامعة على المرتبة 11 على مستوي الجامعات المصرية و الـ 36 على مستوي الجامعات الإفريقية  ، و الـمرتبة  1108 عالميا ، وذلك فى تصنيف ليدن (Leiden Ranking Open Edition).

   وأوضح الدكتور طارق ، أن الجامعة حققت ايضاً  في التخصصات محلياً المرتبة الـ 8 في (العلوم الفيزيائية والهندسية) والمرتبة الـ 12 في (العلوم الحيوية الطبية والعلوم الصحية) والمرتبة الـ 13 في (علوم الحياة وعلوم الأرض) وحققت المرتبة 21 في (العلوم الرياضية وعلوم الحاسب الآلي)، لافتا الى أن هذة  النتائج المتميزة تعكس الجهود المبذولة في تطوير البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي، وهو ما يؤكد مكانة الجامعة المتقدمة محليًا وإقليميًا ودولياً.

  وأضاف رئيس الجامعة، أن تصنيف ليدن (Leiden Ranking Open Edition) يعتمد على بيانات حديثة من قاعدة (Open Alex)، ويوفر مؤشرات متعددة الأبعاد للأداء الجامعي تشمل التأثير العلمي والتعاون والنشر المفتوح، كما يعرض التصنيف مؤشرات مطلقة ونسبية معاً لتقديم صورة متكاملة للأداء الأكاديمي. ويستند إلى بيانات دقيقة وشفافة عن البحث العلمي في الجامعات، مما يضمن موضوعية واستقلالية النتائج.

وأشارت الدكتورة سماء مدير  مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة الى انه فيما يخص النسخة التقليدية من التصنيف حصدت الجامعة على المرتبة الـ 10 على مستوي الجامعات المصرية، واحتلت المركز الـ 28 على الجامعات الأفريقية، والمركز الـ 1102 عالميا، كما حققت في التخصصات محلياً المرتبة الـ 9 في (العلوم الفيزيائية والهندسية) والمرتبة الـ 10 في (العلوم الحيوية الطبية والعلوم الصحية) والمرتبة الـ 11 في (علوم الحياة وعلوم الأرض).


 

بني سويف جامعة بني سويف تعليم بني سويف

