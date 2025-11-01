أخبار بني سويف| حركة تنقلات لرؤساء المدن.. و إزالة 693 حالة تعد على أملاك الدولة

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء المدن على مستوى مراكز بني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قراراً رقم (1641) لسنة 2025، تضمن إجراء حركة تنقلات وتكليفات جديدة وإنهاء تكليفات بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك في إطار الدفع بقيادات محلية قادرة على تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل التنفيذي.

شملت الحركة: نقل علي يوسف علي إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، ونقل محمد بكري إبراهيم يس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

كما شملت الحركة نقل: مدحت صلاح محمد معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن "تكليفًا"، ونقل أحمد علاء الدين فؤاد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا "تكليفًا" للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا "تكليفًا"، إلى جانب تكليف أحمد توفيق سلامة عبدالوهاب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا حاليًا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا.

محافظ بنى سويف يعقد اجتماعا للوقوف على استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات مجلس النواب 2025

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا،لمراجعة خطة المحافظة الخاصة بإجراء وإدارة عملية انتخابات مجلس النواب 2025 ،حيث تُجرى عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار يومي (الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر المقبل،وتسبقها عملية الاقتراع في الخارج يومي ( الجمعة والسبت 7و8نوفمبر2025)،وذلك ضمن محافظات المرحلة الأولى والتي من ضمنها بني سويف

جاء ذلك في حضور :السيد"بلال حبش" نائب المحافظ،اللواءحازم عزت السكرتير العام،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ،العقيدمحمد محسن هاشم نائب المستشار العسكري للمحافظة،أحمددسوقي مدير مكتب المحافظ،الدكتور أشرف حماد مدير إدارة المتابعة"مقرر غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات النواب بديوان عام المحافظة،ومسؤولو إدارة الاتصال السياسي، وأعضاء الجهاز التنفيذي ومديرو عموم الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.

بني سويف: إزالة 693 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي وبناء مخالف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، والتي تم تمديدها في ضوء قرار لجنة استرداد الأراضي باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى 30 نوفمير المقبل 2025 ،ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير، لإدارة الأملاك الدولة،تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته "منذ بداية المرحلة في 4 أكتوبر الجاري وحتى 29 من نفس الشهر"وصل إلى 693حالة (228 حالة أملاك دولة+ 465زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية