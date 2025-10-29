قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

توزيع 2500 قطعة ملابس بالمجان لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز أهناسيا

اورمان بني سويف
اورمان بني سويف

نجحت جمعية الأورمان، بحضور ايمن عطوة، مدير ادارة التضامن الاجتماعي بمركز اهناسيا محافظة بني سويف، فى تنظيم معرض لتوزيع 2500 قطعة ملابس جديدة بالمجان تمامًا لدعم 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى الشيخ سليمان والشيخ حرب وابو ذيد والمتروك بمركز أهناسيا، وذلك تنفيذأ لتعليمات  الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف. 

وأكد ايمن عطوه، ان تنظيم المعرض جاء بناء على تعليمات هبة مصطفي الجلالي ، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، وفي إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الهدف من تنظيم المعرض إدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

واشار إلي أن هذه الأنشطة تتم بإشراف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة في اختيار الحالات الأكثر استحقاقات لتقديم لهم العديد من المساعدات العينية لرفع المعاناة عنهم.

وأشاد شعبان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف تحت قيادة هبه مصطفي الجلالي لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.

بني سويف تضامن بني سويف سمسطا

