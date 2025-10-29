أخبار بني سويف| «التعليم» تنظم الملتقى الأول لمُوجهي التربية الاجتماعية.. وافتتاح فعاليات مُبادرة 100 يوم رياضة

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

السكرتير العام لبني سويف يناقش إجراءات تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي بنظام MBR

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام ببني سويف، اجتماعًا لمناقشة بعض المقترحات العملية لضمان استدامة تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي بنظام MBR، وذلك بحضور: الدكتورة أسماء سامي، مدير الإدارة العامة للبيئة ، علي يوسف رئيس مركز بني سويف ، شوقي هاشم رئيس مركز ناصر، أمل عزوز وكيل مديرية التضامن، وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف،ومديري ومسؤولى إدارات الشؤون المالية والإدارية، والتفتيش المالي والإداري الشؤون القانونية، والحسابات بديوان عام المحافظة.

ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لتوفير بعض المتطلبات والتغلب على المعوقات التي تواجه تشغيل المحطات بقرى "البساتين ،صفط الغربية ،سيد عبد القادر"بمراكز بني سويف ،ناصر والواسطى،خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لأعمال التشغيل والصيانة، وطرح عددًا من الآليات المقترحة التي تضمن استمرارية الخدمة، من بينها:تفعيل مبادرات المشاركة المجتمعية ، والجمعيات الأهلية لضمان استدامة خدمات الصرف الصحي في القرى المستفيدة.

تعليم ببني سويف تنظم الملتقى الأول لمُوجهي التربية الاجتماعية.. صور

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني"بقيادة وكيل الوزارة أمل الهواري "،الملتقى الأول لمُوجهي التربية الاجتماعية ، وذلك بحضور : مدير عام الشؤون التنفيذية الدكتور ربيع محمد ، وموجه عام التربية الاجتماعية عادل جابر ، وموجه أول المديرية حجاج عطية

بالزي الرياضي رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة

افتتح الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة، بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور حمادة محمد محمود نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم الطلاب، والدكتور عيد أبو بكر عميد كلية التجارة والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، حيث بدأت الفعاليات بمسيرة رياضية طلابية جابت حرم الجامعة للتوعية بأهمية الرياضية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني واللياقة البدنية بين الطلاب، وتشمل الفاعليات التي ستُنظمها الجامعة دعمًا للمبادرة، إطلاق دوري رياضي متكامل ومسابقات متنوعة في مختلف الألعاب والرياضات،