قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاهمة طبيعة شغلي.. كريم فهمي: مراتي مش بتغير عليّا والجمهور هو ضهري
نجم الزمالك السابق: بيراميدز المرشح الأول للفوز بالسوبر.. وزيزو أفضل من بيزيرا
تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل يؤثر شرب الحليب بالقهوة على المناعة؟.. دراسة تكشف مفاجأة
هيفرق كتير .. «ميدو» يعلق على غياب «دونجا» عن بطولة السوبر المصري
هل يجوز دفع أموال الزكاة في بناء مسجد؟.. الإفتاء توضح 8 فئات مستحقة
المنتخب الوطني لناشئي اليد يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم
تعاون «أممي - محلي» يضع دمياط على خريطة التنمية المستدامة عالميًا.. والمشروعات التنموية تتصدّر المشهد
رابطة الأندية عن تهديد حلمي طولان بالرحيل: مفيش مشكلة مصر مليانة مدربين كتير
تامر عبدالحميد يفجّرها: حسابات بـ«50 جنيه» بتشوّه مجلس الزمالك.. والجماهير في حالة غضب
«تنظيم الاتصالات»: 120 مليون مشترك للمحمول وطفرة في خدمات الجيل الخامس والبنية التحتية الرقمية|فيديو
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي العنيف على غزة إلى 20 شهيدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| «التعليم» تنظم الملتقى الأول لمُوجهي التربية الاجتماعية.. وافتتاح فعاليات مُبادرة 100 يوم رياضة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

السكرتير العام لبني سويف يناقش إجراءات تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي بنظام MBR
عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام ببني سويف، اجتماعًا لمناقشة بعض المقترحات العملية لضمان استدامة تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي بنظام MBR، وذلك بحضور: الدكتورة أسماء سامي، مدير الإدارة العامة للبيئة ،  علي يوسف رئيس مركز بني سويف ،  شوقي هاشم رئيس مركز ناصر،  أمل عزوز وكيل مديرية التضامن،  وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف،ومديري ومسؤولى إدارات الشؤون المالية والإدارية، والتفتيش المالي والإداري  الشؤون القانونية، والحسابات بديوان عام المحافظة.

ناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة  لتوفير بعض المتطلبات والتغلب على المعوقات  التي تواجه تشغيل المحطات بقرى "البساتين ،صفط الغربية ،سيد عبد القادر"بمراكز بني سويف ،ناصر والواسطى،خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لأعمال التشغيل والصيانة، وطرح عددًا من الآليات المقترحة التي تضمن استمرارية الخدمة، من بينها:تفعيل مبادرات المشاركة المجتمعية ، والجمعيات الأهلية لضمان استدامة خدمات الصرف الصحي في القرى المستفيدة.

تعليم ببني سويف تنظم الملتقى الأول لمُوجهي التربية الاجتماعية.. صور
تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،نظمت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني"بقيادة وكيل الوزارة  أمل الهواري "،الملتقى الأول لمُوجهي التربية الاجتماعية ، وذلك بحضور : مدير عام الشؤون التنفيذية الدكتور ربيع محمد ، وموجه عام التربية الاجتماعية  عادل جابر ، وموجه أول المديرية  حجاج عطية

بالزي الرياضي رئيس جامعة بني سويف يفتتح فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة
افتتح الدكتور طارق على، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة، بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور حمادة محمد محمود نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم الطلاب، والدكتور عيد أبو بكر عميد كلية التجارة والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، حيث بدأت الفعاليات بمسيرة رياضية طلابية جابت حرم الجامعة للتوعية بأهمية الرياضية.
وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني واللياقة البدنية بين الطلاب، وتشمل الفاعليات التي ستُنظمها الجامعة دعمًا للمبادرة، إطلاق دوري رياضي متكامل ومسابقات متنوعة في مختلف الألعاب والرياضات، 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مشغولات ذهبية

ارتفاع سعر الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء

الضحايا

تفريغ كاميرات مستشفى قصر العيني والاستعلام عن دخول ضحية جريمة الهرم

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

افتتاح مؤتمر التميز والابتكار

رئيس جامعة الأزهر: زكاة العلم إنفاقه ونشره بين الناس وتعليم العلم يزيده ولا ينقصه

مجمع البحوث الإسلامية

محمد الجندي: مجمع البحوث الإسلامية يربط الإيمان بالعلم في فعاليات أسابيع الدعوة بالجامعات

الأوقاف

وكيل الأوقاف: دوري الأئمة النجباء نقلة نوعية لصناعة الفكر وتجديد الخطاب الديني

بالصور

مفاجأة طبية نادرة يناقشها مسلسل محمد سلام.. ماذا يحدث في الحمل فوق الثلاثي؟

معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي
معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي
معلومات لا تعرفها عن الحمل المتعدد فوق الثلاثي

هل يؤثر شرب الحليب بالقهوة على المناعة؟.. دراسة تكشف مفاجأة

تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة
تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة
تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة

الصين تشعل حرب المعادن النادرة.. وأوروبا على حافة أزمة صناعة السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

فورد توروس
فورد توروس
فورد توروس

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد