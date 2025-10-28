بني سويف.. متابعة إجراءات اعتماد مركز الحاسب لمنح شهادة أساسيات التحول الرقمي

التقى السكرتير العام ببني سويف اللواء حازم عزت، بمكتبه، وفداً من المجلس الأعلي للجامعات ، ضم : الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمود الهباق نائب مدير الوحدة، الدكتورة ميرفت عبد الحميد، و محمد عطية "فريق العمل بالوحدة"، وذلك في حضور عامر نصر الدين مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي التابع لديوان عام المحافظة.

وناقش السكرتير العام الإجراءات والخطوات التي نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية ، ضمن خطتها لاعتماد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، من قبل المجلس الأعلي للجامعات في مجال منح شهادة أساسيات التحول الرقمي (Fundmentals of Digital Transformation Certificate) من خلال الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض السكرتير العام الشروط والمعايير التي تم استيفاؤها لاعتماد المركز،وتضمنت تفاصيل ومعايير خاصة بتجهيزات المركز الفنية والإدارية والهندسية من أجهزة وتطبيقات ودعم فني وبشري.

حيث تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين الجانبين للبدء في إجراءات الاعتماد وذلك بعد دراسته من كافة النواحي الفنية والقانونية والإدارية تمهيدا لإنفاذ وتطبيق البروتوكول.