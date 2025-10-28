قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
محافظات

بني سويف.. متابعة إجراءات اعتماد مركز الحاسب لمنح شهادة أساسيات التحول الرقمي

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

التقى السكرتير العام ببني سويف اللواء حازم عزت، بمكتبه، وفداً من المجلس الأعلي للجامعات ، ضم : الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمود الهباق نائب مدير الوحدة، الدكتورة ميرفت عبد الحميد، و محمد عطية "فريق العمل بالوحدة"، وذلك في حضور  عامر نصر الدين مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي التابع لديوان عام المحافظة.

وناقش السكرتير العام الإجراءات والخطوات التي نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية ، ضمن خطتها لاعتماد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، من قبل المجلس الأعلي للجامعات في مجال منح شهادة أساسيات التحول الرقمي (Fundmentals of Digital Transformation Certificate) من خلال الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

كما  استعرض السكرتير العام الشروط والمعايير التي تم استيفاؤها لاعتماد المركز،وتضمنت تفاصيل ومعايير خاصة بتجهيزات المركز الفنية والإدارية والهندسية من أجهزة وتطبيقات ودعم فني وبشري.

حيث تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين الجانبين للبدء في إجراءات الاعتماد وذلك بعد دراسته من كافة النواحي الفنية والقانونية والإدارية تمهيدا لإنفاذ وتطبيق البروتوكول.

بني سويف الفشن محافظة بني سويف

شراء سيارة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
بيتزا
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

